Imbrattata la lapide dedicata al giovane che morì salvando due bimbi in mare

A Marina di Pisa è stata imbrattata la lapide dedicata a Marco Verdigi, il giovane che ventuno anni fa sacrificò la propria vita per salvare due bambini in pericolo di annegamento. Per quel gesto di straordinario coraggio gli fu conferita la Medaglia d’oro al merito civile dal Presidente Ciampi.

Così il vice presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo:

Vandalizzare una lapide come questa è un gesto indegno, che non può essere liquidato come una semplice “ragazzata”.

Mi auguro che i responsabili vengano individuati e puniti in modo esemplare, non per spirito di vendetta, ma perché possano comprendere fino in fondo il significato dell’altruismo e l’importanza del sacrificio compiuto da Marco.

La memoria di chi ha dato la vita per gli altri va rispettata. Sempre.