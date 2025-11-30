In fiamme un vecchio forno alla periferia di Montespertoli

Una vecchia azienda ha preso fuoco in via Barrucciano a Montespertoli, nella frazione di Anselmo. I vigili del fuoco di Empoli, Firenze e San Casciano sono sul posto dalle 18.30 di domenica 30 novembre per risolvere il rogo. La struttura è in disuso.

"Sul posto inviate due squadre, due autobotti e un’autoscala che giunte sul posto hanno effettuato lo spegnimento del materiale presente all’interno della struttura di circa 300 metri quadri di un vecchio forno" scrivono i vigili del fuoco.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di bonifica è stato inviato il nucleo NBCR per effettuare la decontaminazione del personale intervenuto. Non ci sono persone coinvolte.

"Non si segnalano fumi nocivi, sono in corso tutte le verifiche del caso" segnala il sindaco Alessio Mugnaini.

