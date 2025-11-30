Ladri in azione in un negozio di Fucecchio

Un ladro avrebbe fatto irruzione in un negozio di abbigliamento a Fucecchio, in via di Fucecchiello. Stando a quanto riporta La Nazione l'uomo avrebbe portato via 5-6mila euro di capi d'abbigliamento. Mancherebbero all'appello cinquanta vestiti.

Non si sa se ha agito da solo o con un complice, si pensa che possa essere entrato in azione più di un soggetto. Quella zona non sarebbe nuova a furti, anche nei giorni scorsi è stata vista un0auto sospetta mentre a agosto un salone di parrucchiere vicino al negozio è stato saccheggiato.

