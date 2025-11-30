Ladri in azione in un negozio di Fucecchio

Un ladro avrebbe fatto irruzione in un negozio di abbigliamento a Fucecchio, in via di Fucecchiello. Stando a quanto riporta La Nazione l'uomo avrebbe portato via 5-6mila euro di capi d'abbigliamento. Mancherebbero all'appello cinquanta vestiti.
Non si sa se ha agito da solo o con un complice, si pensa che possa essere entrato in azione più di un soggetto. Quella zona non sarebbe nuova a furti, anche nei giorni scorsi è stata vista un0auto sospetta mentre a agosto un salone di parrucchiere vicino al negozio è stato saccheggiato.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Fucecchio
Fucecchio
Cronaca
29 Novembre 2025
Dopo 41 anni di attività chiude oggi “Lo Specchio Acconciature”, storica realtà artigiana di San Pierino. Dal 1984 la titolare, Stefania Bagni, ha portato avanti con professionalità e dedizione il [...]
Montespertoli
Cronaca
19 Novembre 2025
Serie di provvedimenti alla sicurezza pubblica a seguito degli scontri di qualche settimana fa tra Montespertoli e Viareggio, che ha portato anche ad una multa per la squadra ospite. La [...]
Fucecchio
Cronaca
17 Novembre 2025
Grave incidente oggi in via di Rimedio, nella frazione di Torre a Fucecchio, dove alle 18.44 un albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata ferendo due persone. Nella stessa giornata, sempre [...]
<< Indietro