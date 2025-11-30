Marito e moglie trovati morti in casa con ferite da arma da taglio

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. Entrambi avevano sul corpo ferite compatibili con un'arma da taglio.

La scoperta è avvenuta in via Orsini a Firenze nel pomeriggio di domenica 30 novembre. L'uomo aveva 74 anni, la donna 68.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di capire la dinamica. Non viene esclusa nessuna dinamica, sia quella di un'aggressione sia quella di un duplice omicidio o ancora quella di un omicidio-suicidio tra coniugi.