Natale in Toscana, grande affluenza anche a Sesto e Castelfiorentino

Dopo il successo straordinario registrato dalle prime inaugurazioni di Empoli, Grosseto e Poggibonsi, che hanno attirato e continuano ad attirare visitatori da tutta Italia consolidando Natale in Toscana – Edizione 2025 come l’itinerario natalizio diffuso più grande e più atteso della regione, ideato ed organizzato da Eros Condelli. Ieri, sabato 29 novembre 2025, anche Sesto Fiorentino e Castelfiorentino, hanno registrato per l’inaugurazione un’affluenza eccezionale. Migliaia di persone provenienti da tutta la Toscana e dalle regioni vicine, hanno invaso le due città per vivere atmosfere, installazioni artistiche e spettacoli che stanno trasformando il territorio in un polo natalizio di riferimento nazionale. Un risultato che conferma l’edizione 2025 come la più partecipata e identitaria di sempre.

A Sesto Fiorentino, l’inaugurazione di sabato 29 novembre alle 17.30 ha acceso la città con un evento straordinario. Il protagonista assoluto è stato l’imponente abete natalizio alto 17 metri, arrivato da Londra e dotato di tecnologia RGB, capace di trasformare la piazza in un caleidoscopio di luci e colori. La magia della serata è stata amplificata da una nevicata artificiale che ha lasciato senza fiato grandi e piccoli. La Casetta del Grinch, il carosello luminoso alto 5 metri, il podio fotografico da 3 metri e la nuova Via delle Querce della Vita, percorso artistico e opera di riqualificazione urbana, hanno trasformato il centro in un teatro di luci e suggestioni, coinvolgendo cittadini e visitatori.

La Sindaca di Sesto Fiorentino, Claudia Pecchioli, ha commentato con entusiasmo: «Siamo molto contenti di ospitare per il quarto anno Natale in Toscana, qui a Sesto Fiorentino. È un’occasione per riportare le famiglie a vivere il centro storico e per ampliare quel senso di comunità che già caratterizza la nostra città, ma che vogliamo portare a un livello ancora più alto. Sostenere iniziative come questa è fondamentale, soprattutto nel periodo natalizio, quando il commercio ha maggiori opportunità di fiorire. Vogliamo riportare le persone in centro perché crediamo nei negozi di vicinato e nel ruolo che svolgono per la vitalità urbana. Il Natale non è solo luci e spettacoli qui a Sesto Fiorentino, ma comprende anche molte altre iniziative. Rispetto alla prima edizione, il nostro Natale è cresciuto tantissimo, e siamo orgogliosi di continuare a promuovere un progetto che è anche un’occasione concreta per stare insieme, unire la comunità e far rivivere le strade del nostro centro. Invito tutte le cittadine e tutti i cittadini a vivere con noi questo momento speciale.»

Anche Castelfiorentino ha vissuto ieri una serata di grande festa con l’accensione delle luminarie e dell’attesissimo presepe luminoso, diventato fin da subito uno dei simboli più fotografati dell’edizione 2025. La celebrazione proseguirà oggi, domenica 30 novembre, con uno straordinario pomeriggio di eventi, tra cui lo spettacolo itinerante Circo Wow, la Casa di Babbo Natale e la Ruota delle Feste in Piazza Gramsci, i mercatini di Natale con prodotti tipici e artigianato, l’area Enigmi in Piazza Cavour e una grande Caccia al Tesoro che trasformerà Corso

Matteotti, Via Garibaldi e Via Bodio in un percorso ludico diffuso per famiglie e visitatori, animando l’intero centro città.

«Il 2025 è davvero l’anno della svolta», afferma Eros Condelli, ideatore e organizzatore di Natale in Toscana. «Abbiamo dimostrato che la nostra regione può competere con le più grandi destinazioni europee del Natale. Migliaia di persone hanno affollato le città in ogni weekend, confermando la forza di un progetto costruito con e per i territori. Natale in Toscana non è più solo un evento: è un modello che genera economia, lavoro, creatività e identità. Nei prossimi anni crescerà ancora, con nuove città, nuove tecnologie, produzioni artigiane e contenuti culturali innovativi. È una piattaforma che unisce la Toscana e la proietta nel futuro.»

Dopo Empoli, Grosseto, Poggibonsi, Sesto Fiorentino e Castelfiorentino, l’itinerario prosegue con le inaugurazioni del 6 dicembre 2025 a Montelupo Fiorentino, Terricciola, Capraia e Limite. Natale in Toscana 2025 si conferma così non solo come un percorso di luci e magia, ma come un vero progetto culturale, turistico ed economico capace di unire comunità, valorizzare i centri urbani e trasformare l’intera regione in un’unica, straordinaria festa condivisa.

Fonte: Ufficio stampa