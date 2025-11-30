Malore alla guida, causa incidente e muore al pronto soccorso

Ha fatto un incidente per un malore, poi è stato portato al pronto soccorso e lì ha perso la vita. Un cacciatore 76enne di Pistoia è venuto a mancare sulla Grosseto-Siena nella galleria di Poggio Terriccio, vicino a Paganico.

Secondo una prima ricostruzione il conducente pistoiese avrebbe accusato un malore tale da fargli perdere il controllo del mezzo, finito contro l'altra macchina. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di sabato 29 novembre.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Arcidosso ed è stato avvisato il 118 per soccorrere il 76enne. Portato al punto di primo soccorso di Paganico, è morto per cause che verranno accertate.