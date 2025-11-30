Piogge anche nell'Empolese, è allerta meteo gialla

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali nella giornata di domani, lunedì 1° dicembre, sull’intera fascia costiera della Toscana con interessamento delle isole dell’Arcipelago e sulle aree interne del Serchio, della Garfagnana e del Valdarno Inferiore.

La perturbazione che si sta avvicinando all’Italia, infatti, interesserà le province di Massa Carrara e Lucca, in estensione al resto delle zone costiere ed a parte delle zone interne già a partire dalla notte e dalla mattinata di domani con possibilità di temporali sulle isole e sul litorale.
Sono previsti cumulati medi fino a 20-30 millimetri su Costa e Nord-ovest, massimi fino a 50-70 millimetri su Arcipelago e zone costiere. Intensità oraria fino a 30-40 millimetri.

Per oggi, domenica 30 novembre, non vi è nulla da segnalare.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
30 Novembre 2025

Artigiano, orologiaio, artista: Empoli omaggia Alino Mancini col Sant'Andrea d'Oro

“Maestro orologiaio, storico artigiano, punto di riferimento per il commercio empolese ed esempio di dedizione al lavoro per le nuove generazioni”, si legge nella motivazione ‘breve’ di assegnazione della massima onorificenza [...]

Capraia e Limite
Attualità
29 Novembre 2025

In 300 alla VII Cena di Gala dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa

Nella splendida cornice di Villa Sonnino, a San Miniato, si è svolta ieri la settima edizione  della Cena di Gala dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa, un appuntamento [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
29 Novembre 2025

Cena di gala dell'Associazione Avvocati Empoli e Valdelsa, sul tribunale: "Sinergia e passi concreti, si apre opportunità"

Ormai una tradizione, ma quest'anno anche l'inizio di un nuovo corso. Si è tenuta ieri nel bellissimo contesto di Villa Sonnino a San Miniato la settima cena di gala della [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina