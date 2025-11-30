Sostanza urticante negli scarpini: sei calciatori al pronto soccorso

Cronaca Santa Maria a Monte
Condividi su:
Leggi su mobile

Un episodio di vandalismo ha colpito la società calcistica del Santa Maria a Monte. Una sostanza urticante sarebbe stata versata nelle scarpette dei calciatori durate un allenamento a Ponticelli. La squadra si stava preparando per la partita con l'Atletico Cascina ma, poco dopo l'ingresso sul campo sportivo Di Lupo, i giocatori si sono resi conto che qualcosa non andava.

C'è stato chi ha avvertito bruciore forte ai piedi, qualcuno aveva ustioni e altri delle galle. Sei ragazzi sono stati portati al pronto soccorso di Pontedera e hanno ricevuto tra i 5 e i 10 giorni di prognosi. Le scarpe sono state ritirate dalle forze dell'ordine per verifiche, saranno sporte denunce, come riporta il Tirreno. Già a inizio novembre il Santa Maria a Monte finì nelle pagine di cronaca per l'incendio ai pulmini societari.

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
29 Novembre 2025

Giovane di Santa Croce muore in incidente stradale sulla sp 66

Si chiamava Chami Badr l'uomo di 32 anni residente a Santa Croce che ha perso la vita in un incidente mortale si è verificato nella notte tra venerdì 28 e [...]

Santa Maria a Monte
Cronaca
19 Novembre 2025

La famiglia di Marco Stagi dona 3mila euro in sua memoria: "Vita spezzata, seguendo la sua passione"

Lo scorso agosto morirono in un tragico incidente alpino sul Castore (Aosta) Marco Stagi, 33 anni di Santa Maria a Monte. , insieme alla 36enne Alexandra Gheorghe. A distanza di [...]

Santa Maria a Monte
Cronaca
17 Novembre 2025

Deve scontare 3 anni per associazione mafiosa ed estorsione, arrestato 37enne di Santa Maria a Monte

Nella mattinata del 12 novembre i carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte hanno arrestato un 37enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso [...]



Tutte le notizie di Santa Maria a Monte

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina