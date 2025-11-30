Sostanza urticante negli scarpini: sei calciatori al pronto soccorso

Un episodio di vandalismo ha colpito la società calcistica del Santa Maria a Monte. Una sostanza urticante sarebbe stata versata nelle scarpette dei calciatori durate un allenamento a Ponticelli. La squadra si stava preparando per la partita con l'Atletico Cascina ma, poco dopo l'ingresso sul campo sportivo Di Lupo, i giocatori si sono resi conto che qualcosa non andava.

C'è stato chi ha avvertito bruciore forte ai piedi, qualcuno aveva ustioni e altri delle galle. Sei ragazzi sono stati portati al pronto soccorso di Pontedera e hanno ricevuto tra i 5 e i 10 giorni di prognosi. Le scarpe sono state ritirate dalle forze dell'ordine per verifiche, saranno sporte denunce, come riporta il Tirreno. Già a inizio novembre il Santa Maria a Monte finì nelle pagine di cronaca per l'incendio ai pulmini societari.

