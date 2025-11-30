Tour abusivi con la golf car a Firenze, scatta il sequestro

Effettuava tour turistici senza aver richiesto il nulla osta, con un mezzo non omologato e vietato dal nuovo regolamento varato dall’Amministrazione comunale. Si tratta del conducente di un caddy sorpreso dalla Polizia Municipale in lungarno della Zecca Vecchia. Il fatto risale a ieri mattina. Poco prima delle 10 agenti del Reparto Fortezza hanno notato un veicolo “golf car” su lungarno della Zecca Vecchia che, proveniente da piazza Cavalleggeri, si stava dirigendo verso Ponte San Niccolò. Lo hanno seguito fino a raggiungerlo e fermarlo in via Campofiore. A bordo due passeggeri di nazionalità statunitense che, alla richiesta di fornire un titolo di viaggio, hanno mostrato sul telefono cellulare una prenotazione effettuata online per un “Golf Cart Tour to Fiesole Roman Theatre and Museum” per due persone. Dalle dichiarazioni dei turisti è emerso che avevano acquistato on line il tour due ore al costo di quasi 142 dollari concordando il punto di prelievo in piazza dei Cavalleggeri, luogo di partenza per effettuare una visita dei principali siti di Firenze, fra cui piazzale Michelangelo, oltre che di Fiesole.

Dal controllo sono emerse diverse irregolarità rispetto al nuovo regolamento comunale che disciplina l’esercizio dell’attività di trasporto turistico all’interno dell’Area UNESCO. Prima di tutto il mezzo risultava immatricolato come quadriciclo per trasporto di persone-uso proprio e non omologato come “Veicolo atipico M1 Navetta Turistica”. E quindi del tutto abusivo perche il regolamento autorizza solo un preciso tipo di veicolo, la navetta turistica. Una scelta motivata perché si tratta dell’unico mezzo, da decreto ministeriale, che può circolare in itinerari prestabiliti previo nulla osta del Comune. E perché offre garanzie anche di sicurezza essendo previsto dal Codice della Strada. Di conseguenza non aveva richiesto il nulla osta all'Amministrazione per effettuare il servizio turistico e comunque, anche se lo avesse fatto, sarebbe stato al di fuori dei percorsi autorizzati.

Sono quindi scattati verbali per 500 euro. Il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca perché effettuava servizio di trasporto turistico completamente abusivo.

“Dalla metà di ottobre il Regolamento per il trasporto turistico vieta i mezzi atipici come caddy, golf car e risciò in area Unesco, al di fuori di due percorsi predefiniti su cui potranno operare 24 navette con determinate caratteristiche per le quali rilasceremo nelle prossime settimane i relativi nulla osta - dichiarano gli assessori alla Mobilità e Polizia Municipale Andrea Giorgio e al Turismo Jacopo Vicini -. Lo ripetiamo ancora una volta, la nostra priorità è rendere la città sempre più vivibile, tutelando la qualità della vita dei residenti e migliorando il rapporto con i turisti. Grazie alla Polizia Municipale per i controlli puntuali e che continueranno. Non c'e spazio per i furbetti. Le regole vanno rispettate a tutela in primis del decoro e della sicurezza in città e dei cittadini ma anche degli stessi turisti e di chi tra gli operatori effettua il servizio rispettando le norme".

