Truffano una coppia di anziani in Valdelsa, quattro arresti

Tre donne e un uomo, tutti provenienti da Napoli, sono stati arrestati per una truffa a anziani a Colle di Val d'Elsa. I fatti risalgono al 27 novembre, sono intervenuti i carabinieri.

La truffa è stata quella del falso carabiniere, con una variante: anziché un finto incidente stradale causato da un figlio, la coppia di anziani ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per carabiniere di Siena, il quale avrebbe sostenuto che l'auto intestata al marito era stata usata in una rapina. Poco dopo una donna si è presentata a casa degli anziani fingendosi l'incaricata di un giudice chiedendo di fare una verifica sui gioielli nell'abitazione, come se ci fosse della refurtiva nella casa. Con questo espediente è riuscita a farsi consegnare monili per un valore di circa 15.000 euro, portati via in auto assieme ai complici.

Tuttavia, grazie a una segnalazione, i militari sono riusciti a intercettare l'autovettura nei pressi dell'abitazione e a bloccare i quattro. La perquisizione ha permesso di recuperare l'intera refurtiva e di restituirla ai truffati. I quattro sono stati arrestati, il gip di Siena ha convalidato gli arresti e li ha scarcerati.

Tutti sono stati denunciati per truffa aggravata dall'aver colpito persone vulnerabili in ragione dell'età. Due sono stati rimessi a piede libero, invece per altri due il giudice di Siena ha stabilito, rispettivamente, la misura cautelare dell'obbligo di dimora e quella dell'obbligo di firma a Napoli.