Use Rosa Scotti si rialza e travolge Torino

Mai così bella. L’Use Rosa Scotti si ripete appena tre giorni dopo la vittoria con Moncalieri e travolge Torino, arrivata a Empoli da prima della classe, sotto 28 punti: 71-43. Basterebbe il risultato per capire che partita è stata ma sarebbe ingiusto non raccontare cosa si nasconde nelle pieghe di quaranta minuti che le ragazze di Alessio Cioni giocano splendidamente. Su tutto la difesa che, davvero, non concede niente alle forti piemontesi. Ma, siccome questo si era visto anche altre volte, passiamo subito al resto: ad una coppa Ianezic Lussignoli che prende letteralmente in mano la squadra anche nei passaggi difficili, a Manetti che piano piano sta tornando sui livelli di due anni fa, a Logoh che cresce a Vente tornata dominante sotto le plance e via e via per arrivare a dire che è ognuna a mettere il proprio mattoncino tanto che, non a caso, tutte segnano. Anche Sara Panchetti, 17 anni compiuti da un mese e mezzo che proprio timida non è. Come entra nel finale, alza la mano e la mette da tre. Insomma, la serata perfetta.

Il primo canestro arriva dopo due minuti e mezzo con Cordola ma l’Use Rosa Scotti, per far capire che aria tira, mette subito un parziale di 17-3. La triple di Rylichova fanno venire voglia di provarci anche a Lussignoli e Ruffini tanto che, al 10’, siamo 25-9. L’anima empolese viene fuori con Casini e Manetti e, sul 30-9, Torino non può che rifugiarsi in timeout. Dopo tre minuti, con un libero, ecco il primo canestro ospite e Ianezic, poco dopo, mette la tripla. Due falli consecutivi su Penz oltre l’arco ed il 4/6 della torinese dalla lunetta manda le squadre al riposo sul 40-22. Dopo 4 secondi dalla ripresa Rylichova recupera una palla, il primo di quei segnali che fanno male alle avversarie. I successivi sono due triple di Ianezic e Lussignoli che mortificano subito la zona di Torino. E dietro non si molla un centimetro con primo canestro di Stejskalova dopo cinque minuti e mezzo. Al 30’ siamo 53-31 e Torino è obbligata quantomeno a provarci. Il parziale è di 0-7 e, sul 55-40, coach Cioni chiama minuto dopo un gran movimento sotto canestro di Vente. Ianezic time. La triestina prima va al ferro e subito dopo mette la bomba del 60-40. Lussignoli serve Vente per il 62-40 e, mentre in tribuna ci si stropiccia gli occhi, Panchetti mette la tripla che chiude i conti: 71-43.

71-43

USE ROSA SCOTTI

Lussignoli 16, Ianezic 11, Antonini 4, Vente 8, Rylichova 10, Ruffini 7, Logoh 2, Ndiaye 3, Casini 3, Manetti 4, Panchetti 3. All. Cioni (ass. Scano/Giusti)

NORMATEMPO PALLACANESTRO TORINO

Albano 4, Stejskalova 8, Heriaud 4, Penz 12, Cordola 7, Giordano 1, Pasero, Chukwu 3, Bucchieri 4, Biondi. All. Corrado (ass. Genta)

Arbitri: Frosolini di Grosseto e Forte di Siena

Parziali: 25-9, 40-22 (15-13), 53-31 (13-9), 71-43 (18-12)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa