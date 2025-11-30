Virtus Siena batte Gialloblu Castelfiorentino all'overtime

Ancora rinviato l’appuntamento con la prima vittoria casalinga della stagione per il Gialloblu Castelfiorentino. Nella sesta giornata di serie C femminile arriva la seconda beffa in sette giorni per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che dopo un tempo supplementare cedono il passo alla Virtus Siena per 62-66. Contro una delle squadre attualmente al comando della classifica, le gialloblu tengono i giochi aperti fino agli ultimi e decisivi possessi, ma quando la palla scotta a brindare è la Virtus.

Il botta e risposta iniziale conduce fino all’11-14 su cui si chiude la prima frazione. Nel secondo quarto le gialloblu alzano l’intensità e piazzano il break che ribalta l’inerzia all’intervallo (25-22), per poi allungare nella ripresa fino a toccare il +7 alla terza sirena (41-34). Nell’ultimo quarto, però, le ospiti ricuciono, complici anche le lacune difensive castellane, con il punto a punto finale che rimanda il verdetto all’overtime. E qui la maggiore lucidità offensiva delle senesi fa la differenza.

Prossimo impegno domenica 7 dicembre alle 21:15 sul parquet della Bellaria Pontedera.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – VIRTUS SIENA 62-66 dts

Tabellino: Banchelli 13, Bellantoni 16, Bandinelli 6, Moustakalle 6, Samoylych 2, Fiaschi 15, D’Ambrosio 2, Ancillotti 2, Baldinotti, De Felice, L’Ala. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.

Parziali: 11-14, 25-22 (14-8), 41-34 (16-12), 54-54 (13-20), 62-66 (8-12)

Arbitro: Attaro di Sesto Fiorentino.

Fonte: Abc - Ufficio stampa