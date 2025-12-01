Venti anni di Festa dell’Unicorno: l’edizione 2026 sarà completamente rinnovata

Nel 2026 la Festa dell’Unicorno compie vent’anni e si prepara a celebrare questo traguardo storico con una veste completamente rinnovata: non solo una celebrazione del passato, ma una vera evoluzione dell’esperienza fantasy più amata d’Italia.

Dopo due decenni di crescita costante, che hanno trasformato le vie del borgo leonardiano in un punto di riferimento nazionale per tutto quanto ruota intorno al mondo fantasy, il ventennale rappresenta l’occasione per ripensare profondamente gli spazi, le atmosfere e il percorso di visita.

La 20 a edizione, in programma il 10, 11 e 12 luglio, sarà un vero e proprio viaggio attraverso due decenni di creatività, con alcune novità costruite proprio per festeggiare questo anniversario speciale. La nuova geografia della Festa: sei mondi, un solo portale.

Il lavoro di progettazione ha portato alla creazione di una mappa ridisegnata, pensata per concentrare l’esperienza, migliorare la fruizione e amplificare la magia.

Dal 2026, il pubblico attraverserà un unico “portale” per immergersi in sei grandi mondi tematici, più ampi e caratterizzati, ciascuno con una propria identità narrativa: La Rocca Incantata: Da sempre il cuore pulsante dell'immaginario fantasy, abbraccia la Corte dei Sogni, unendo epica e fiaba in un'unica atmosfera da sogno.

La Cittadella dei Cavalieri: L’onore della spada incontra la libertà dei mari: una nuova area storico- avventurosa che unisce duelli, accampamenti, battaglie e vita corsara.

La Valle del Vapore: Il regno dello steampunk, tra ingranaggi, vaporose invenzioni e atmosfere vittoriane alternative.

Abisso d’Acciaio: Dove fantascienza, robotica, futurismo e cultura sci-fi prendono il controllo delle strade.

Fumetti e Follie: Il polo della cultura pop: fumetti, cartoon, illustratori, creatori digitali e contenuti cross-media.

La Città degli Incubi: Il distretto horror della Festa, dove il coraggio diventa la valuta principale.

Le prime novità del ventennale

La nuova mappa è solo l’inizio di un percorso più ampio che porterà a Vinci format e contenuti nuovi. Tra le anteprime ufficiali:

- L’Artist Alley

Debutta uno spazio interamente dedicato a illustratori, fumettisti, scrittori e talenti emergenti, che potranno creare, illustrare ed esporre le loro opere, e incontrare il pubblico.

- La Mostra dei 20 Anni

Una mostra celebrativa con fotografie, costumi, scenografie, materiali d’archivio e testimonianze che ripercorrono l’evoluzione dell’evento dal 2005 a oggi.

- Ospiti

Sono in corso trattative con personalità della musica, del cinema, della tv, del doppiaggio e della creatività digitale.

Un’edizione speciale costruita con il territorio

Il ventennale nasce anche dalla collaborazione costante con il Comune di Vinci e con il sistema culturale cittadino, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico, migliorare la logistica, elevare la qualità dei contenuti e rendere la Festa sempre più sostenibile e accogliente.

Il ventennale non sarà solo una festa più grande ma un modo per dire grazie a chi in questi anni ha reso possibile tutto questo: artisti, volontari, espositori, partner, istituzioni e soprattutto il pubblico, che continua a tornare ogni anno e a farci sentire parte di una grande famiglia.

"Questi vent’anni rappresentano un traguardo importante - dichiarano gli organizzatori - ma soprattutto un nuovo punto di partenza. Abbiamo voluto ridisegnare non solo la mappa della Festa, ma anche l’esperienza dei visitatori. Il 2026 sarà un viaggio nel tempo, nell’immaginazione e nelle emozioni che ci hanno accompagnato dal primo giorno".

Un’edizione storica sta arrivando. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Fonte: Ufficio stampa

