Ad Altopascio è già Natale: accese le installazioni luminose nel capoluogo e nelle frazioni

Accese le luci ad Altopascio, centro e frazioni. Accesa la magia del Natale con installazioni luminose che animano il territorio tutto. Realizzate dall'amministrazione D'Ambrosio, le luci sono state accese sabato 29 novembre nel capoluogo e nelle frazioni di Spianate, Badia Pozzeveri e Marginone. Così in piazza della Magione, ad Altopascio, la cometa e l'albero di Natale riempiono di luce il cuore della cittadina della Tau, con il presepe della Misericordia di Altopascio e il campanile vestito a festa. Luci anche nelle piazze storiche, Ricasoli, Ospitalieri e Garibaldi, in piazza Tripoli e lungo via Cavour con installazioni ed effetti che colorano e creano un suggestivo clima di festa. Installazioni luminose anche a Spianate, in piazza San Michele e lungo via Mazzei, a Marginone, davanti alla scuola primaria e davanti alla chiesa della frazione e a Badia Pozzeveri, lungo via Catalani e di fronte alla parrocchia.

Allestimenti e installazioni che completano l’offerta di iniziative proposte per il mese natalizio ad Altopascio: nel centro e nelle frazioni, infatti, ci sarà “Altopascio è Natale”, la classica rassegna di Natale e Befana che con iniziative, eventi e occasioni di incontro e di shopping, attraverserà il paese fino al 2026. Programma completo sulla pagina Facebook e Instagram del Comune di Altopascio e su www.ioscelgoaltopascio.it.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate