Arrestato 19enne per spaccio a Crespina Lorenzana: sequestrati 47 grammi di hashish

Nella notte, i carabinieri di Cenaia hanno arrestato un giovane di 19 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo del territorio, i militari hanno fermato il ragazzo trovandolo in possesso di tre dosi di hashish, per un totale di 4,08 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di ulteriori 42,81 grammi della stessa sostanza e di 150 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura di Pisa, che coordina le indagini, il giovane è stato rimesso in libertà ai sensi dell’articolo 121 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale.