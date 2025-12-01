Ascanio Celestini torna al Pacini di Fucecchio con ‘Il Piccolo Paese’, tra microstorie e satira sociale

Venerdì 5 dicembre alle ore 21:30 torna sul palco del Pacini di Fucecchio, Ascanio Celestini e presenta IL PICCOLO PAESE, accompagnato da Gianluca Casadei alla fisarmonica: uno spettacolo che nasce dalla ricerca sul campo dall’indagine nella memoria di eventi e questioni legate alla storia recente e all’immaginario collettivo. In scena prendono vita alcune microstorie che iniziano e si concludono in pochi minuti, componendo una specie di concept album, in cui canzoni diverse raccontano un unico luogo, con le sue peculiarità divertenti e vergognose.

Sono storie dette a margine di altri spettacoli. Un repertorio da viaggio di storie vecchie e nuove alle quali se ne aggiungono altre, di sera in sera.

Roma, Museo ferroviario di Colonna Ascanio Celestini - Barzellette ©Musacchio, Ianniello & Pasqualini ******************* NB la presente foto puo' essere utilizzata esclusivamente per l'avvenimento in oggetto o per pubblicazioni riguardanti Ascanio Cele

C’è Toni Mafioso, presidente del partito dei mafiosi e Toni Corrotto presidente del partito dei corrotti, ma c’è anche l’opposizione che gioca a bridge nel salotto privato del bar della mafia in via della corruzione. C’è il piccolo fornaio che cuoce il pane per comprare il salame dal piccolo salumiere e il vino dal piccolo oste, ma quando muore ha bisogno di un piccolo funerale. Perché nel piccolo paese si produce e consuma, ma poi si crepa e anche la morte contribuisce all’economia nazionale. C’è un ministro dell’istruzione piccolo piccolo che vuole cambiare la piccola scuola. È sicuro che i bambini non riescono “a raffigurarsi la differenza tra una settimana e un mese”. Dunque come possono comprendere “scansioni temporali di centinaia di migliaia di anni che si succedono con nomi astrusi”? Tutte queste inutili materie devono essere cancellate. Ne deve restare una sola. Semplice e indispensabile. La fila indiana. I personaggi del piccolo paese ci sembrano piccoli perché li vediamo da lontano.

O forse ci sembrano lontani, ma sono soltanto piccoli piccoli piccoli.

Lo spettacolo è inserito nella dodicesima stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate