'Le buone erbe', a Empoli un corso alla scoperta delle piante selvatiche alimentari

Legambiente Empolese-Valdelsa e Natura in Toscana organizzano nei mesi di gennaio-febbraio 2026 il corso "Le buone erbe – Alla scoperta delle piante selvatiche alimentari", articolato in due incontri serali e due uscite sul territorio.

Molte delle erbe spontanee che vivono nei nostri ambienti naturali offrono, a chi sa apprezzarle, una insolita materia prima per la preparazione di piatti sani e tradizionali; il corso, ha come tema il riconoscimento, l’utilizzo e la coltivazione delle piante di uso alimentare e delle piante aromatiche.

Durante gli incontri, tenuti dal Dr. Raffaello Corsi (biologo, specializzato in scienza e tecnica delle piante medicinali), si presentano le specie principali con l’ausilio di immagini e materiale dal vivo.

Sono in programma anche due uscite sul territorio per il riconoscimento e la raccolta delle piante di uso alimentare in vari ambienti naturali.

Il Corso è rivolto ad un numero massimo di 30 partecipanti (numero minimo 20) ed è prevista una quota individuale di iscrizione di € 30 per i soci Legambiente; quota di € 40 per i non soci, con possibilità di fare la tessera a prezzo scontato.

Il programma completo è disponibile su www.naturaintoscana.it, per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a info@naturaintoscana.it; ci si iscrive inviando una mail con nome e cognome del partecipante ed un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Gli incontri serali si tengono a Empoli presso il circolo Arci di Casenuove in via F.lli Cairoli n. 8.

PROGRAMMA DEL CORSO

Venerdì 16 gennaio, ore 21-23

Presentazione delle più comuni erbe alimentari e del loro utilizzo (parte prima).

Lezione

Sabato 24 gennaio, ore 9-12

Ricerca e riconoscimento delle erbe in ambiente di pianura.

Uscita sul territorio

Venerdì 30 gennaio, ore 21-23

Presentazione delle più comuni erbe alimentari e del loro utilizzo (parte seconda).

Lezione

Sabato 7 febbraio, ore 9-12

Ricerca e riconoscimento delle erbe in ambiente collinare.

Uscita sul territorio

Fonte: Ufficio stampa

