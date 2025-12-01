'Le buone erbe', a Empoli un corso alla scoperta delle piante selvatiche alimentari

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il corso è articolato in due incontri serali e due uscite sul territorio

Legambiente Empolese-Valdelsa e Natura in Toscana organizzano nei mesi di gennaio-febbraio 2026 il corso "Le buone erbe – Alla scoperta delle piante selvatiche alimentari", articolato in due incontri serali e due uscite sul territorio.

Molte delle erbe spontanee che vivono nei nostri ambienti naturali offrono, a chi sa apprezzarle, una insolita materia prima per la preparazione di piatti sani e tradizionali; il corso, ha come tema il riconoscimento, l’utilizzo e la coltivazione delle piante di uso alimentare e delle piante aromatiche.

Durante gli incontri, tenuti dal Dr. Raffaello Corsi (biologo, specializzato in scienza e tecnica delle piante medicinali), si presentano le specie principali con l’ausilio di immagini e materiale dal vivo.

Sono in programma anche due uscite sul territorio per il riconoscimento e la raccolta delle piante di uso alimentare in vari ambienti naturali.

Il Corso è rivolto ad un numero massimo di 30 partecipanti (numero minimo 20) ed è prevista una quota individuale di iscrizione di € 30 per i soci Legambiente; quota di € 40 per i non soci, con possibilità di fare la tessera a prezzo scontato.

Il programma completo è disponibile su www.naturaintoscana.it, per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a info@naturaintoscana.it; ci si iscrive inviando una mail con nome e cognome del partecipante ed un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Gli incontri serali si tengono a Empoli presso il circolo Arci di Casenuove in via F.lli Cairoli n. 8.

le_buone_erbe_legambiente_empoli (2)

le_buone_erbe_legambiente_empoli (1)

PROGRAMMA DEL CORSO

Venerdì 16 gennaio, ore 21-23
Presentazione delle più comuni erbe alimentari e del loro utilizzo (parte prima).
Lezione

Sabato 24 gennaio, ore 9-12
Ricerca e riconoscimento delle erbe in ambiente di pianura.
Uscita sul territorio

Venerdì 30 gennaio, ore 21-23
Presentazione delle più comuni erbe alimentari e del loro utilizzo (parte seconda).
Lezione

Sabato 7 febbraio, ore 9-12
Ricerca e riconoscimento delle erbe in ambiente collinare.
Uscita sul territorio

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
30 Novembre 2025

Piogge anche nell'Empolese, è allerta meteo gialla

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali nella giornata di domani, lunedì 1° dicembre, sull’intera fascia costiera della Toscana con interessamento [...]

Empoli
Attualità
30 Novembre 2025

Artigiano, orologiaio, artista: Empoli omaggia Alino Mancini col Sant'Andrea d'Oro

“Maestro orologiaio, storico artigiano, punto di riferimento per il commercio empolese ed esempio di dedizione al lavoro per le nuove generazioni”, si legge nella motivazione ‘breve’ di assegnazione della massima onorificenza [...]

Capraia e Limite
Attualità
29 Novembre 2025

In 300 alla VII Cena di Gala dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa

Nella splendida cornice di Villa Sonnino, a San Miniato, si è svolta ieri la settima edizione  della Cena di Gala dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa, un appuntamento [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina