Un cavallo in biblioteca: così Santa Croce celebra Pippi Calzelunghe

“C'è un cavallo alla biblioteca comunale!”. Sabato scorso nell'ambito dell'iniziativa nata per celebrare gli 80 anni di Pippi Calzelunghe e curata dalla biblioteca Adrio Puccini, il cavallo è veramente arrivato, ma si sa, quando si parla di Pippi può accadere questo e altro.

A portare il cavallo a incontrare i bambini che hanno partecipato in biblioteca alla seconda giornata dedicata al noto personaggio letterario, nato dalla penna della scrittrice svedese Astrid Lindgren e consegnato alle stampe 80 anni fa, nel 1945, ci ha pensato il sindaco Roberto Giannoni nella mattinata di sabato scorso, quando i bambini si sono ritrovati alla biblioteca comunale per i laboratori organizzati intorno alla protagonista del romanzo. Una gioia per i piccoli incontrare un cavallo in carne ed ossa, anche se non era bianco a pois neri come “Zietto”, il cavallo compagno delle avventure di Pippi.

L'incontro con il cavallo però è stato l'ultimo momento delle due giornata dedicate a Pippi.

Il giorno prima infatti il sindaco Giannoni, l'assessore alla cultura Simone Balsanti, l'assessore alla scuola Valentina Fanella e il dirigente scolastico Sandro Sodini avevano incontrato le classi quarte e quinte delle scuola primarie per leggere con loro un capitolo del libro, in particolare il capitolo “Pippi va a scuola”.

Giannoni aveva letto ai bambini del plesso scolastico Giosuè Carducci, Balsanti si è cimentato nella lettura di Pippi con i bambini del plesso Giovanni Pascoli e Fanella invece ha letto con ai bambini del plesso Niccolò Copernico, il dirigente scolastico Sandro Sodini ha incontrato i gli alunni di Staffoli per la medesima lettura.

“Alla fine – ha spiegato il sindaco Giannoni - sono stati due giorni in compagnia di Pippi per celebrare il suo 80esimo compleanno. Un'esperienza creativa ispirata alla magica Villa Villacolle e ai suoi inseparabili amici animali. Grazie alla magia della lettura e ai momenti organizzati dalla biblioteca, i bambini hanno vissuto giochi, avventure hanno scoperto il coloratissimo mondo della bambina più libera e ribelle di sempre. Un ringraziamento lo voglio rivolgere all’Istituto Comprensivo Santa Croce sull'Arno e a tutti gli insegnanti per la partecipazione, alla Biblioteca comunale Adrio Puccini di Santa Croce sull'Arno e in particolare a Antonella Strozzalupi, agli assessori Simone Balsanti e Valentina Fanella e un particolare ringraziamento a Andrea Mannucci per la collaborazione”

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

