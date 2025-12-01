Cecina, fermati due automobilisti senza patente e per guida in stato di alterazione

A Cecina, i Carabinieri hanno fermato due automobilisti in evidente stato di alterazione.

Il primo episodio è avvenuto in via Napoli, dove un 40enne, durante un controllo, è apparso visibilmente agitato e probabilmente sotto l’effetto di alcol o droghe. L’uomo ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti. Dal controllo è emerso che gli era stata revocata la patente, pertanto è stato denunciato a piede libero.

Situazione simile in via Magona: un 27enne del posto, anch’egli alla guida in evidente stato di alterazione, ha rifiutato sia l’alcol test sia il controllo per sostanze stupefacenti. Per lui è scattata la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro del veicolo in vista della confisca.

Durante i controlli, i Carabinieri hanno inoltre riscontrato altre violazioni al Codice della Strada, tra cui patente scaduta, mancata copertura assicurativa e assenza di documenti di circolazione, elevando sanzioni per un totale di circa 1.700 euro.