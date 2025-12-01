Celebrazione della “Virgo Fidelis” a San Donato in Livizzano

Domenica 30 novembre 2025, si è svolta presso la Parrocchia di San Donato a Livizzano la celebrazione in onore della “Virgo Fidelis”, celeste patrona dell’Arma dei Carabinieri, organizzata dal Presidente Maurizio Cutrupi e Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Montelupo Fiorentino e Sottosezione di Montespertoli. Presenti alla cerimonia  il Gen. Divisione Luigi Nardini - Ispettore Regionale ANC Toscana, il Gen. B. Salvatore Scafuri, già Ispettore Regionale,  l'Assessore Aglaia Viviani del Comune di Montelupo Fiorentino, il Lgt. Bruno Mencarelli e il Mar. Capo Simone Soldi rispettivamente Comandanti delle Stazione Carabinieri di Montelupo F.no  e Montespertoli,
l’Ass. Naz. Polizia Penitenziaria di Montelupo F.no con il Presidente Ispettore Giuseppe Pagano e soci, una folta rappresentanza di Benemerite e soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezioni di Sesto F.no e Castelfranco di Sotto e tantissimi altri fedeli. La funzione religiosa, celebrata dal Parroco Don Cristian Meriggi e coordinata dal V. Presidente Gabriele Mariano, ha avuto inizio alle ore 09,30, ed è stata resa ancora più solenne con la presenza di due Carabinieri in Grande Uniforme Storica ai lati dell’Altare, dal Coro della Chiesa diretto dal Maestro Roberto Marconcini, dal trombettiere Davide Nigi, dal violinista Andrea Boccino e dal tenore Michael Michelucci.
E’ stata proclamata dal Gen. B. Salvatore Scafuri la “Preghiera del Carabiniere”  e a seguire è stata suonato dal trombettiere “Il Silenzio” e cantata in maniera impeccabile l’Ave Maria di Schubert  dal tenore Michelucci Michael, accompagnato da organista e violinista
Dopo la funzione religiosa, la Cerimonia è proseguita presso il Ristorante “I Palmenti” di Montelupo F.no, dove il Generale Div. Luigi Nardini: ha ufficializzato l'ingresso di nuovi tesserati nell'A.N.C. Sez. di Montelupo F.no,  ed -ha consegnato medaglie ad alcuni soci che si sono distinti per i lunghi anni di fedeltà nell'Associazione e attestati al personale per i servizi e la collaborazione  nell’ambito sociale, assistenziale e culturale, tra i quali i simpatizzanti Simone Campinoti, imprenditore nel settore tecnologico, informatico e della comunicazione, e il Comico cabarettista Graziano Salvadori
La giornata si è conclusa con il pranzo sociale con momento di intrattenimento del Comico Graziano Salvadori e canti del tenore Michael Michelucci. Alle autorità  è stato consegnato un basso rilievo in ceramica riportante la Preghiera del Carabiniere, fatti  a mano dal maestro ceramista Tombelli Marco ed alcune bottiglie personalizzate  prodotte dall'azienda Gambacciani di Corradini Marco.
Si ringrazia  l’Arma in servizio, Roberto Giolli e Annunziata Balestra per l’organizzazione, tutti i Cavalieri di Maria, il Maestro Roberto Michelucci, i musicisti e il coro della Chiesa.

Fonte: Ufficio stampa

