Dal 3 agosto 2026 addio alla carta d’identità cartacea, si passa alla CIE: coem richiederla a Montepsertoli

Dal 3 agosto 2026 la vecchia carta d’identità cartacea non sarà più valida. Lo stabiliscono le nuove norme europee sulla sicurezza dei documenti d’identità, che chiedono a tutti gli Stati membri di adottare standard più elevati e uniformi. In Italia il Ministero dell’Interno ha confermato la data con una circolare ufficiale, chiarendo che da quel giorno il documento cartaceo non potrà più essere né utilizzato né rilasciato, neppure in caso di urgenza.

Per i cittadini significa una cosa semplice: chi ha ancora la carta d’identità di vecchio tipo deve sostituirla con la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Il consiglio è di non aspettare l’ultimo momento, perché la procedura richiede qualche giorno e, avvicinandosi la scadenza, è possibile che gli appuntamenti vadano rapidamente esauriti.

Per ottenere la nuova CIE è sufficiente una fototessera recente, la tessera sanitaria e la vecchia carta d’identità; in caso di furto o smarrimento è necessaria la denuncia. Per i minori è richiesta la presenza dei genitori o, se uno dei due non è presente, un modulo di assenso firmato. I cittadini iscritti all’A.I.R.E. devono rivolgersi al proprio Consolato.

Il costo resta quello stabilito a livello nazionale: 22 euro per il primo rilascio o il rinnovo, 27 euro in caso di smarrimento o furto. La consegna avviene generalmente entro sei giorni lavorativi, direttamente a casa o presso il Comune.

Il passaggio alla CIE segna così un ulteriore passo avanti verso documenti più sicuri e difficili da falsificare, in linea con quanto richiesto dall’Unione Europea. Il Comune invita tutti gli interessati a verificare subito il proprio documento e ad attivarsi per tempo. La Carta di Identità elettronica viene rilasciata su appuntamento da prenotare contattando l'Ufficio Anagrafe oppure prenotando online.

Le carte d’identità vengono rilasciate su appuntamento tutti i giorni, ad eccezione del lunedì, che resta a libero accesso.

Informazioni complete sul sito del comune: https://www.comune.montespertoli.fi.it/Servizi/Rilascio-della-Carta-di-Identita-Elettronica-C.I.E

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa