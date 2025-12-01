'Empolichescrive' edizione speciale per i più piccoli con Aligi Fiore Pisapia a Palazzo Leggenda

Un’edizione speciale per i più piccoli! “Empolichescrive” si fa junior con la presentazione del libro di Aligi Fiore Pisapia intitolato Il Leccio Parlante, The Talking Holm Oak (Edizioni GaAl, 2025), a Palazzo Leggenda (via Paladini), sabato 6 dicembre 2025, alle 16.30, ingresso libero. Ci saranno letture ad alta voce e un laboratorio finale. Un pomeriggio per tutte e tutti: bambine, bambini e adulti di ogni età.

IL LIBRO - Il bimbo Gregorio, vedendo la maestosità dell’albero, gli domanda l’età e per magia l’albero risponde dicendogli che è quasi vecchio come le mura medievali che delimitano il giardino e di quelle finestre (Troniere) che contenevano armi per la guerra. Il bambino si meraviglia perché pensava che la guerra fosse un gioco come un altro e non una crudele realtà. L’introduzione del libro è a cura di Matteo Bensi, assessore alla Cultura del Comune di Empoli.

L’AUTORE - Aligi Fiore Pisapia, editore, titolare di Edizioni GaAl, scrittore poliedrico di testi biografici in varie lingue, di volumi che approfondiscono la conoscenza del territorio toscano, narrativa, storie di animali, raccolte di poesie. Vive e lavora a Empoli.

Informazioni al link https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/empolichescrive-junior-a-palazzo-leggenda/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa