Federico Rubera è il nuovo pediatra a tempo indeterminato di Borgo San Lorenzo, Vicchio e San Godenzo

Da oggi lunedì prende servizio il dottor Federico Rubera, pediatra di libera scelta con ambulatorio a Borgo San Lorenzo, Vicchio e San Godenzo. L’incarico a tempo indeterminato arriva dopo che, la scorsa estate, a seguito del trasferimento della pediatra che operava nei tre Comuni, era stato attivato un servizio di pediatria territoriale temporaneo. Una presa in carico, cioè, in via temporanea ma che ha assicurato assistenza ai bambini fino all’assegnazione dell’incarico definitivo.

Da oggi il dottor Rubera farà ambulatorio a Borgo San Lorenzo, in Piazza Antonio Gramsci, 18 (Studi Medici); a Vicchio in Corso del Popolo, 22 (Farmacia Confortini); a San Godenzo in Piazza del Municipio, 1, con questi orari: Borgo San Lorenzo il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 13; il giovedì dalle 14.30 alle 19; Vicchio martedì dalle 14.30 alle 19.00; venerdì dalle 10 alle 13; San Godenzo martedì dalle 10 alle 13 (primo martedì del mese). Per la reperibilità telefonica: 351 3267613 dalle 08:00 alle 10.00 dal lunedì al venerdì. In orario ambulatorio solo per urgenze non differibili.

Si ricorda che le famiglie degli assistiti che, in attesa di una sostituzione definitiva, erano in carico ai medici che svolgevano servizio di pediatria territoriale temporaneo dovranno necessariamente operare una nuova scelta tra i pediatri dell’ambito territoriale.

Il nuovo medico può essere scelto tramite le seguenti modalità:

-on line tramite:

· applicazione web da pc, smartphone o tablet utilizzando il servizio della Regione Toscana accessibile tramite la piattaforma Open Toscana a questo link. L’accesso alla scelta avviene tramite l’autenticazione con tessera sanitaria attiva, oppure con il sistema di identità digitale SPID.

· App Toscana Salute di Regione Toscana per smartphone e tablet. Disponibile e scaricabile gratuitamente all'interno dei market dei principali sistemi operativi per smartphone e tablet.

· Sul sito della Ausl Toscana centro tutte le informazioni seguendo il percorso Home/ServizieAttività/Medicodifamiglia/Sceltaecambiodelmedicodifamiglia.

-per posta elettronica inviando una mail all’indirizzo anagrafesanitaria.mugello@uslcentro.toscana.it indicando il suo nome cognome nominativo del medico che vuole scegliere recapito telefonico e allegando copia di un documento d’identità e della tessera sanitaria.

L’appuntamento è prenotabile anche presso l’ufficio amministrativo del Nuovo Polivalente di Borgo San Lorenzo; al numero 055 54 54 54; presso le farmacie; recandosi presso gli uffici amministrativi degli altri Presidi territoriali nei giorni e negli orari di apertura. Da domani 2 dicembre anche presso i locali della Misericordia di Dicomano dove sarà presente la Bottega della Salute, un servizio amministrativo fornito dalla Società della Salute Mugello per dare informazioni sui nuovi orari e sulle sedi dei servizi nonché per effettuare il cambio medico e pediatra.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa