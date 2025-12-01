Giani a Lucca presenta il programma di governo

Primo appuntamento per l'illustrazione sui territori del programma di governo da parte del presidente Eugenio Giani. Un confronto che lo stesso presidente aveva annunciato in apertura del secondo mandato, in tutte le province della Toscana e che ha avuto luogo nella sua prima tappa presso la sede della Provincia di Lucca a Palazzo Ducale

Alla mattinata introdotta dal presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci ha partecipato una rappresentanza della Giunta regionale, con gli assessori Manetti, Marras e Nardini, i rappresentanti di Upi, dell' Unione dei Comuni della Garfagnana e della Mediavalle del Serchio, i consiglieri regionali eletti sul territorio e numerosi sindaci che hanno avuto occasione di interloquire con il presidente sulle questioni locali di maggiore urgenza.

"Vorrei arrivare a focalizzare con ogni sindaco almeno un intervento su ogni Comune che possa caratterizzare in maniera forte l'intervento della Regione in questi 5 anni - ha detto il presidente Giani- Il programma vedrà attuazione in un costante gioco di squadra con i membri della Giunta e con i territori- ha spiegato il presidente - unitamente alla relazione stretta e all'interlocuzione con i consiglieri eletti, in modo che le scelte risultino veramente ad hoc per i cittadini e per le realtà locali".

Dalla riforma della sanità territoriale, sfida centrale della consiliatura con l'impegno a costruire la rete delle Case e degli Ospedali di comunità, al tema cruciale della difesa del suolo rispetto al rischio idrogeologico, e poi dalle infrastrutture alla connettività, sono state numerose le questioni affrontate nel corso della mattinata di lavori.

In particolare gli assessori hanno dialogato con i sindaci sulle tematiche di competenza: dalle cave alla peste suina per l'assessore Leonardo Marras. Cristina Manetti ha affrontato il tema della valorizzazione strategica e del rilancio culturale del territorio, mentre Alessandra Nardini ha illustrato gli indirizzi dell'azione regionale sul tema molto sentito del dimensionamento scolastico.

Fonte: Regione Toscana