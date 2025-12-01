Presentato il Giro d'Italia 2026 che passerà anche dalla Toscana

Il Giro d'Italia 2026 è realtà. La corsa ciclistica più famosa del nostro paese, nonché una delle più celebri al mondo, ha il suo programma ufficiale per le tappe del 2026 e torna protagonista la Toscana.

Sono due le tappe che toccheranno la nostra regione, tre se si considera una tappa appenninica che lambirà la Toscana.

Il 17 maggio la nona tappa sarà Cervia-Corno alle Scale, con finale su una montagna che ha pure un versante nel Pistoiese e che di sicuro richiamerà molti appassionati dal Granducato.

Il 19 maggio invece tappa numero dieci, la cronometro da 40 km tra Massa e Viareggio. Il giorno successivo invece si partirà da Porcari e dopo 178 km si arriverà in Liguria a Chiavari.