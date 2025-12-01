Giuliano Scabia sul grande schermo all’Open Space Galleria Immaginaria di Firenze

Condividi su:
Leggi su mobile

Il 4 dicembre, alle 17.30, presso l’Open Space Galleria Immaginaria in via Trebbio a Firenze, verrà proiettato il film Giuliano Scabia, salita verso la montagna Etna con visioni del fuoco, di Maurizio Conca.

A seguire, sarà presentato il libro La presenza e il fare, di Don Francesco Ricciarelli.

Sempre nella stessa giornata, Andre Mancini illustrerà il processo di digitalizzazione dell’archivio della fondazione, realizzato con il contributo della Regione Toscana.

Fonte: Ufficio stampa


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina