Giuliano Scabia sul grande schermo all’Open Space Galleria Immaginaria di Firenze

Il 4 dicembre, alle 17.30, presso l’Open Space Galleria Immaginaria in via Trebbio a Firenze, verrà proiettato il film Giuliano Scabia, salita verso la montagna Etna con visioni del fuoco, di Maurizio Conca.
A seguire, sarà presentato il libro La presenza e il fare, di Don Francesco Ricciarelli.
Sempre nella stessa giornata, Andre Mancini illustrerà il processo di digitalizzazione dell’archivio della fondazione, realizzato con il contributo della Regione Toscana.
Fonte: Ufficio stampa
