Il vino come elemento per fare rete: Vinci presenta i suoi progetti per la valorizzazione del territorio

Il Comune di Vinci è stato protagonista di un incontro organizzato lo scorso 11 novembre 2025 dall’associazione nazionale Città del Vino a Firenze, presso la Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, dove l’assessore Giulio Vezzosi, che detiene la delega alla valorizzazione paesaggistica del Montalbano, alle politiche ambientali e all’agricoltura, ha portato l’esempio di come Vinci ha interpretato il proprio progetto di lungo termine per la promozione del vino come elemento principale di un percorso enogastronomico e culturale.

Vezzosi ha infatti ripercorso il 2025 vinciano attraverso la presentazione dei progetti di promozione dei prodotti agricoli del territorio grazie alla realizzazione di eventi mirati per la diffusione della conoscenza dei prodotti vitivinicoli: sono quelli che durante l’anno hanno intrattenuto centinaia di persone in contesti variegati (Mangiaggiro, AperDaVinci, Divento Vino, Calici di Stelle, Leonardesca) e che sono stati inseriti in programmi di eventi costruiti ad hoc per convogliare l’offerta del territorio, sia dal punto di vista enogastronomico, sia da l punto di vista culturale, come d’altronde ha dimostrato la nascita del calendario de ‘Le notti del vino’.

Un progetto di lungo termine che mira inoltre a “rendere il vino non solo un prodotto, ma anche un simbolo di un territorio, capace di raccontarne la cultura, la storia, i sapori e diventa a tutti gli effetti parte delle attrattive turistiche e culturali del borgo”, come ha affermato lo stesso assessore Vezzosi durante il suo intervento, nel quale ha peraltro anticipato la volontà di creare una consulta delle aziende agricole, al fine di rendere stabile il tavolo di lavoro che fa collaborare amministrazione comunale e agricoltori, nonché lo sviluppo di percorsi enoturistici nel territorio di Vinci, andando ad affiancarli al percorso museale completando così l’offerta turistica del territorio.

Un progetto che mette insieme la volontà dell’amministrazione comunale e il supporto delle aziende agricole presenti nel territorio e delle associazioni che si occupano della sua valorizzazione.

