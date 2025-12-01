Interruzione idrica programmata nel comune di Pontedera

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a Gello nel comune di Pontedera, giovedì 4 dicembre dalle ore 8.30 alle 16 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie delle Calende, del Casone, dei Panieracci, del Progresso, di Santa Lucia Nord, del Popolo (nel tratto compreso tra le vie della Vittoria e di Santa Lucia Sud), delle Vecchie Scuole e nella Strada Provinciale 23 (nel tratto da via delle Vecchie Scuole fino al confine con il comune di Ponsacco).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, comunque destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo ovvero a venerdì 5 dicembre con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

