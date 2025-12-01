Interruzione idrica programmata nel comune di Pontedera

Attualità Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

Dalle ore 8.30 alle 16 sarà sospesa l’erogazione idrica nelle vie delle Calende, del Casone, dei Panieracci, del Progresso, di Santa Lucia Nord, del Popolo, delle Vecchie Scuole e nella Strada Provinciale 23

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a Gello nel comune di Pontedera, giovedì 4 dicembre dalle ore 8.30 alle 16 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie delle Calende, del Casone, dei Panieracci, del Progresso, di Santa Lucia Nord, del Popolo (nel tratto compreso tra le vie della Vittoria e di Santa Lucia Sud), delle Vecchie Scuole e nella Strada Provinciale 23 (nel tratto da via delle Vecchie Scuole fino al confine con il comune di Ponsacco).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, comunque destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo ovvero a venerdì 5 dicembre con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Pontedera
Attualità
1 Dicembre 2025

Rinvio dei lavori alla rete idrica a Pontedera

Con riferimento ai lavori in corso sulla rete idrica nel comune di Pontedera, Acque comunica che, a causa delle previsioni meteorologiche, la sospensione dell’erogazione idrica inizialmente programmata per oggi lunedì [...]

Empoli
Attualità
30 Novembre 2025

Piogge anche nell'Empolese, è allerta meteo gialla

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali nella giornata di domani, lunedì 1° dicembre, sull’intera fascia costiera della Toscana con interessamento [...]

Pontedera
Attualità
27 Novembre 2025

Pontedera, tornano la Baita di Babbo Natale e il mercatino

La Baita di Babbo Natale a Pontedera, ideata e organizzata da Paolo Sax Grossi in collaborazione con Music Staff Italia, è giunta alla 12ma edizione e si trova anche quest’anno [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina