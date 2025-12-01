Lucca in festa: compie 102 anni il carabiniere Fulvio Infante

Non è soltanto un compleanno, ma il traguardo di un cammino lungo più di un secolo. Oggi il Carabiniere Fulvio Infante spegne 102 candeline, festeggiando una ricorrenza che ha il sapore della storia e della memoria.

A rendere omaggio a questa vita straordinaria, in una cerimonia intima e toccante, è intervenuto il Comandante Provinciale di Lucca, Colonnello Michele Lastella. In un gesto che rinnova il legame indissolubile tra l'Istituzione e i suoi uomini, il Colonnello ha consegnato al militare in congedo una lettera di auguri a firma del Signor Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, e una lucerna in cristallo: un dono simbolico, trasparente e prezioso come la fedeltà dimostrata negli anni, segno tangibile della vicinanza della grande famiglia dell'Arma.

A stringersi attorno al festeggiato vi erano anche il Comandante della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, Maggiore Biagio Oddo, il Comandante della Stazione di Gallicano, Maresciallo Tiziano Pennacchi, e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Castelnuovo di Garfagnana. Una presenza corale per onorare chi ha indossato quegli alamari con orgoglio.

Oltre all'abbraccio dei figli e delle autorità, a Fulvio giunge l'affetto vibrante della comunità di Gallicano. I concittadini lo custodiscono nel cuore con un’immagine indelebile, quasi poetica: quella di un uomo che, con tenacia e spirito indomito, ha continuato a sfidare il tempo in sella alla sua bicicletta fino all'età di 95 anni. Una pedalata lunga una vita, simbolo di una forza d’animo che ancora oggi, a 102 anni, continua a ispirare.

