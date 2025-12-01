'Metti la prevenzione nel carrello': al Coop.fi di Empoli screening oncologici e test HCV

Al via la quattordicesima tappa della campagna Metti la prevenzione nel carrello, promossa da Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze, in collaborazione con Asl Toscana Centro, per promuovere la prevenzione agli screening oncologici. Da oggi al 12 dicembre l’Unità Mobile dell’ISPRO sosterà nel parcheggio del Coop.fi di Empoli (Via Sanzio, 199) per consentire di effettuare mammografie a tutte le donne che hanno già ricevuto l’invito o che comunque, hanno diritto a partecipare allo screening.

Le donne interessate a effettuare una mammografia presso l'Unità mobile possono prenotarsi telefonando allo 055545454, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 (tasto 4 percorso screening - tasto 2 ambito Empolese). Durante il periodo di permanenza dell’Unità Mobile, sarà possibile partecipare anche allo screening per la cervice, per l'epatite C rivolto a tutti i cittadini fra i 35 e i 55 anni che non hanno ancora effettuato il test. L’evento fa parte di un più ampio protocollo d’intesa tra Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze che ha come obiettivo la condivisione e la diffusione, sul territorio toscano, di attività di prevenzione, promozione della salute, stili di vita e di interventi per favorire sempre di più l’adesione agli screening oncologici. Gli obiettivi del protocollo e il calendario delle attività sono stati presentati questa mattina, presso il Coop.fi di Empoli Via Sanzio, alla presenza di Nedo Mennuti, Vicesindaco di Empoli, Simona Dei, Direttrice generale ISPRO, Daniela Tramalloni, Responsabile soc screening Asl Toscana Centro, Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze, e Francesca Martini, Presidente sezione soci Coop di Empoli.

«Siamo davvero contenti di avere questo servizio sul territorio di Empoli perché fare prevenzione significa ammalarsi dopo, stare più tempo in salute. Apprezziamo quest'iniziativa di Unicoop Firenze assieme a Ispro: la prevenzione si fa in tanti modi, anche con uno stile di vita corretto, attività fisica e un'alimentazione corretta. Unicoop Firenze su questo è da sempre impegnata e vogliamo portare avanti dei progetti anche assieme alle Farmacie Comunali per stimolare un corretto stile di vita, per vivere più a lungo in buona salute. Una sfida aperta che pensiamo di poter percorrere», dichiara Nedo Mennuti, Vicensindaco di Empoli con delega alla Sanità

«Con l’avvio del progetto di multiscreening oncologico presso la Coop di Empoli, ISPRO conferma il proprio impegno nel rendere la prevenzione sempre più accessibile e vicina alle persone. Grazie alla collaborazione con Unicoop Firenze e al supporto della Regione Toscana e la costante alleanza con le Aziende Sanitarie, portiamo direttamente nei luoghi della quotidianità – come i centri commerciali – la possibilità di effettuare, in un’unica occasione, più test di screening: per il tumore del collo dell’utero, della mammella e del colon-retto. Si tratta di un modello innovativo di prevenzione diffusa, che intercetta chi altrimenti rischia di rimanere escluso dai percorsi tradizionali per motivi di mancanza di tempo o di lontananza dai luoghi di cura. ISPRO continuerà a promuovere questo approccio di prossimità con l’obiettivo di aumentare l’adesione, diagnosticare precocemente e, di conseguenza, salvare più vite», dichiara Simona Dei, Direttrice generale ISPRO

«Portare gli screening nei luoghi di vita quotidiana aiuta molte persone a fare un passo che spesso rimandano. L’Unità Mobile ci permette di raggiungere chi ha già l’invito e chi magari non ha ancora fissato un appuntamento. È un modo semplice per ricordare che la prevenzione funziona solo se diventa un’abitudine concreta, accessibile e vicina. La presenza a Empoli va in questa direzione e rafforza il lavoro che portiamo avanti ogni giorno, grazie al lavoro quotidiano dei professionisti della nostra azienda», sottolinea Daniela Tramalloni, Responsabile soc screening Asl Toscana Centro

«A un anno e mezzo dall’avvio, con ISPRO e Regione Toscana diamo il via, qui a Empoli, alla quattordicesima tappa di questa iniziativa che offre ai nostri soci e clienti una possibilità in più di prendersi cura di sé e della propria salute attraverso la prevenzione: come cooperativa di consumatori la promozione del benessere è un nostro impegno costante che perseguiamo, non solo offrendo prodotti di qualità e sicuri, ma anche attraverso campagne, iniziative e attività rivolte al grande pubblico. Grazie alla collaborazione con Regione Toscana e ISPRO e Asl Toscana Centro, rilanciamo il nostro impegno sui temi della salute e del benessere, con l’auspicio che i nostri negozi possano diventare sempre più un punto di riferimento dove le persone si recano, non solo per fare la spesa, ma anche per informarsi, orientarsi e trovare spunti per migliorare la propria qualità di vita», dichiara Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze

«Siamo molto felici di accogliere nel nostro Coop.fi questa iniziativa che rappresenta un’occasione importante per i soci e clienti del territorio per informarsi, avere supporto e strumenti concreti per prendersi cura della propria salute: come sezione soci siamo pronti a dare il nostro contributo per promuovere la cultura della salute e sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione, nella speranza di creare una comunità curante», dichiara Francesca Martini, Presidente sezione soci Coop di Empoli

I numeri e le prossime tappe dell’iniziativa

L'iniziativa ha registrato una grande adesione: nelle nove tappe, da luglio 2024 ad oggi, in totale sono state effettuate 4.850 mammografie, 100 ecografie mammarie e, grazie al contatto nell'Unità mobile, sono stati inviati 100 kit del sangue occulto; oltre 1000 persone sono state contattate via messaggio o whatsapp e oltre 500 persone hanno espresso il loro gradimento per l'iniziativa, grazie alla quale, da luglio 2024 a oggi, sono stati organizzati circa 40 appuntamenti di sensibilizzazione della popolazione. L’iniziativa ha fatto tappa a Firenze (Coop.fi Ponte a Greve e Coop.fi Gavinana), Prato, Sesto Fiorentino, Lastra a Signa, Lucca, Cascina, Sinalunga, Arezzo, Campi Bisenzio, Montecatini, Poggibonsi e Pistoia: nei prossimi mesi proseguirà in altri Centri Coop con altri appuntamenti nelle province dove opera la cooperativa. Nei punti vendita di Unicoop Firenze toccati dall’iniziativa sarà possibile verificare il possesso dei requisiti per accedere ai test dei programmi di screening oncologici e partecipare ad attività dedicate alla prevenzione oncologica con il supporto dei professionisti dell’ISPRO.

I programmi di screening oncologico

Lo screening mammografico e della cervice uterina presso l’Unità Mobile dell’ISPRO

Chi ha tra i 45 e i 74 anni ed è interessata a effettuare una mammografia e/o chi ha tra i 25 e i 64 anni ed è interessato a effettuare lo screening della cervice uterina presso l’Unità Mobile presente al punto vendita di Empoli (Via Sanzio), può prenotarsi telefonicamente allo 055545454, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00 (tasto 4 percorso screening - tasto 2 ambito Empolese)).

È possibile effettuare uno o entrambi gli esami presso l’Unità Mobile ISPRO presente al punto vendita di Empoli Via Sanzio) tutti i giorni, mattina e pomeriggio, escluso sabato e festivi.

Lo screening del colon retto

Al punto informativo è possibile incontrare i professionisti di Asl Toscana Centro e verificare il possesso dei requisiti per accedere allo screening del colon retto e ritirare il kit per effettuare lo screening.

- Lo screening per Epatite C - TEST HCV

Chi è nato tra il 1969 e il 1989 ed è interessato a effettuare un test HVC, puoi recarsi presso il punto soci del Coop.fi di Pistoia per chiedere di effettuare l’esame. Ci vorranno circa 20 minuti per conoscerne l’esito. È possibile effettuare il test nei giorni 2 e 5 dicembre, dalle 9 alle 13, presso la sala soci del Coop.fi di Empoli Via Sanzio.

A che punto sei con gli screening?

Al punto informativo del Coop.fi di Empoli è possibile incontrare i professionisti sanitari. Insieme a loro, è possibile verificare il possesso dei requisiti per accedere agli screening secondo i seguenti orari:

- 9 e 10 dicembre, dalle 9 alle 13, presso lo spazio soci del Coop.fi di Empoli.

INCONTRO DIVULGATIVO

Presso la sala soci del Coop.fi di Empoli, Via Sanzio

10 dicembre ore 17.00

Seminario aperto a tutti “L’importanza degli screening oncologici” – a cura di Asl Toscana Centro

