Si è chiusa l'edizione 2025 della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi

Cala il sipario sulla 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi: tre weekend di festa all’insegna del pregiato fungo ipogeo, che hanno richiamato nel borgo storico di San Miniato migliaia di visitatori.

Un’edizione speciale che segna l’inizio di un percorso di rinnovamento: una visione corale che, dalle prossime edizioni, coinvolgerà tutti e trenta i comuni che fanno parte delle Colline Sanminiatesi, per una promozione totale del territorio, con le sue tradizioni, eccellenze e identità territoriali.

Intanto, la 54esima edizione ha incoronato nella giornata conclusiva di ieri, domenica 30 novembre, il suo terzo Ambasciatore del Tartufo nel mondo: dopo il giornalista Davide Paolini e il fotografo Luca Bracali il riconoscimento è stato consegnato a Stefania Orlando, nota conduttrice televisiva e cantante italiana. La showgirl, volto amatissimo dal pubblico italiano, sarà nuovamente a San Miniato per animare a ritmo di grandi hit la notte di San Silvestro: una serata in musica in Piazza del Popolo, promossa dal Comune di San Miniato e dalla Fondazione San Miniato Promozione, per festeggiare l’arrivo del 2026.

Come ogni anno, uno dei momenti più attesi della Mostra Mercato è la proclamazione dei vincitori dei riconoscimenti legati al mondo del tartufo. Il Premio Stagnazza, dell’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi al cercatore di tartufo dell'anno è andato a Veronica Rossi, la tartufaia più giovane iscritta all'associazione. Il Premio Tartufissimo della Pro Loco San Miniato, al più grande Tartufo Bianco delle Colline Samminiatesi esposto alla Mostra è stato assegnato a Selektia con 607 grammi.

Infine il Premio Arturo Gallerini "Bego", attribuito dalla Fondazione San Miniato Promozione, al più grande Tartufo Bianco delle Colline Samminiatesi della stagione è andato a Leonardo Bandini con 727 grammi, secondo posto per Alessandro Lorenzi con 578 grammi e terza classificata Francesca Starnotti con 297 grammi.

Tartufi da record, seppur lontani dai 2.520 grammi di Arturo Gallerini, che ci raccontano di un prodotto eccellente per dimensione e qualità. Il vincitore 2025 ha superato di gran lunga gli ultimi premi assegnati per la stessa categoria. Il tartufo d’oro nel 2024 era andato ad Alessandra Nardi con 398 grammi, suo il record anche nel 2023 con 366 grammi. Per trovare un tartufo oltre i settecento grammi si deve risalire al 2021, quando Claudio Morelli raggiunse 781 grammi. Un risultato straordinario che celebra una stagione particolarmente positiva per i tartufai delle Colline Sanminiatesi.

Conclusa la manifestazione è già tempo di tirare le somme.

“Siamo decisamente soddisfatti - sottolinea Azzurra Gronchi, Presidente della Fondazione San Miniato Promozione - rispetto allo scorso anno le presenze sono aumentate e molti visitatori hanno raggiunto la città usando mezzi alternativi. La navetta alla stazione ferroviaria ha funzionato, tanti sono arrivati in treno lasciando l’auto a casa. Quindi possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto. Numerosa anche la presenza di visitatori stranieri, segno di un respiro sempre più internazionale che la manifestazione sta assumendo. Ottime le vendite di tartufi anche per pesature importanti. Questa stagione ci ha regalato sia quantità sia qualità. Il tartufo più grande – continua Gronchi- ha superato la soglia dei 700 grammi, una misura che mancava da qualche anno. Grandi sorprese e grandi proposte. Il calendario di eventi è stato ricco e variegato con mostre, incontri culturali, musica per tutti i gusti ed eccellenze del nostro territorio. Un programma che ha saputo incontrare il gradimento dei visitatori. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno con una Mostra dal volto nuovo che darà voce ai trenta comuni delle Colline Sanminiatesi. In questa edizione è stato fatto il primo importante passo, ma nel corso dell’anno saranno avviati progetti condivisi per la promozione del territorio con grandi sorprese in cantiere per il 2026, su cui lavoreremo da subito”.

“La chiusura della Mostra del Tartufo di San Miniato ci consegna un bilancio estremamente positivo - commenta il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. È stata un’edizione riuscita, partecipata, segnata da entusiasmo e grande voglia di vivere la nostra città e le nostre tradizioni. La prima edizione della Mostra delle Colline Sanminiatesi è stata una scommessa importante, un progetto nuovo che abbiamo fortemente voluto e che si è rivelato fin da subito una scelta vincente. Nei tre weekend abbiamo avuto il sostegno di un clima favorevole, che ha accompagnato i tanti visitatori arrivati da tutta la Toscana e non solo, e soprattutto abbiamo potuto valorizzare un prodotto eccellente, il nostro tartufo bianco, che ancora una volta si conferma ambasciatore di qualità e identità del territorio. La strada intrapresa proseguirà anche nei prossimi anni, con l’obiettivo di crescere, innovare e rendere la Mostra del Tartufo sempre più un punto di riferimento per la promozione del nostro patrimonio culturale, gastronomico e paesaggistico. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: volontari, associazioni, commercianti, produttori e cittadini. San Miniato ha saputo mostrare, ancora una volta, il meglio di sé”.

La 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi è stata organizzata da Fondazione San Miniato Promozione e dal Comune di San Miniato, coadiuvata da Regione Toscana, Provincia di Pisa, Associazione Nazionale Città del Tartufo, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Associazione Tartufai delle colline sanminiatesi e vari sponsor. La manifestazione ha avuto il supporto di Vetrina Toscana, il progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Fonte: San Miniato Promozione - Ufficio stampa

