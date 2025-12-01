Natale a Terricciola, presentato il programma degli eventi

Terricciola e i suoi paesi si preparano a vivere la magia del Natale. Questa mattina, nella Sala Consiliare del Palazzo comunale di via Roma, il sindaco Matteo Arcenni, il vicesindaco Elena Baldini Orlandini, l’assessore Adriano Carloni e il consigliere comunale Tristano Baldanzi - insieme a Claudio del Sarto, responsabile d’area di Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina e ai presidenti di alcune associazioni locali - hanno dato ufficialmente il via al “Natale a Terricciola 2025”. Un calendario ricco e diffuso di eventi pensati per grandi e piccini, cittadini, visitatori e appassionati. Mercatini, installazioni luminose, laboratori, concerti e iniziative trasformeranno ogni angolo del Comune in un percorso di festa.

“Abbiamo voluto coinvolgere l’intero territorio, - spiega il sindaco Arcenni – portando il Natale in ogni paese. Il nostro obiettivo è creare un’atmosfera accogliente, in cui famiglie e visitatori possano vivere appieno lo spirito delle feste. Siamo inoltre orgogliosi di far parte, per la prima volta, del prestigioso progetto “Natale in Toscana” che vede il nostro Comune come unico borgo della provincia di Pisa”.

“Siamo molto felici di collaborare come Confesercenti Valdera alle iniziative natalizie del Comune di Terricciola, insieme al nostro direttore artistico Fabio Saccomani di Sviluppo Eventi ed il Centro Commerciale Naturale di Terricciola, - aggiunge Claudio Del Sarto, responsabile d’area di Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina -. L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Matteo Arcenni sta facendo un ottimo lavoro per il turismo, e non solo, focalizzando un buona parte di impegno agli eventi in tutta Terricciola in collaborazione con le associazioni del territorio comunale”.

Il programma degli eventi

Si parte domenica 7 dicembre con l’accensione del villaggio natalizio nel parco comunale di via Roma a Terricciola. Dalle 11 alle 20 mercatini, prodotti artigianali, presepe gigante e street food accoglieranno i visitatori. Alle 14 si aprirà il magico percorso nella Casa di Babbo Natale e degli Elfi, dove i bambini potranno consegnare le loro letterine. Alle 15 spazio alla grande tombola natalizia con premi per tutte le età, e dalle 16 arriverà Mastro Bolla con la sua animazione di bolle di sapone, per trasformare il pomeriggio in una favola. Lunedì 8 dicembre - dalle 11 alle 20 - l’intero borgo diventerà un perfetto scenario natalizio, con mercatini, presepe gigante, street food e gonfiabili. Dalle 14 prenderà vita il percorso incantato nella Casa di Babbo Natale, con l’albero da addobbare insieme, giochi di legno e il “Labollatorio” di Mastro Bolla. Alle 16, la festa delle bolle che coinvolgerà bambini e famiglie. La magia proseguirà a Selvatelle, domenica 14 dicembre. In piazza del Popolo, dalle 17, arriverà Babbo Natale con la slitta, e grandi e piccoli potranno addobbare insieme il grande albero, portando creazioni e letterine. Sabato 20 e domenica 21 dicembre - dalle 11 alle 20 - sarà la volta dei mercatini di Natale e dell’artigianato a La Rosa di Terricciola nel prato del Bottegone della Calzatura. Street food, gonfiabili, bomboloni e crêpes renderanno queste due giornate un appuntamento imperdibile per chi vuole immergersi nell’atmosfera delle feste. Sempre il 20 dicembre, a Soiana si inaugurerà la mostra “Fantasia, Ingegno e Manualità di Casa Nostra”, curata dall’associazione Idee insieme alle associazioni locali, visitabile fino al 6 gennaio nella cantina di Sojana Wine. Il gran finale arriverà domenica 28 dicembre alle 17:30 nella Chiesa di San Donato a Terricciola con il Sacred Concert Symphony, un evento di grande prestigio con l’orchestra di Stefano Tamburini, la Premiata Filarmonica Monterosso e il VOH Collective.

Luminarie e installazioni artistiche

Nei borghi e nelle piazze ci saranno luminarie, alberi di Natale e installazioni artistiche, creando un percorso luminoso che attraverserà tutto il territorio comunale.

“Un ringraziamento speciale va a i volontari delle associazioni e a tutti coloro che con passione stanno contribuendo a rendere possibile questo Natale, - conclude Tristano Baldanzi, consigliere comunale con delega a eventi, turismo e associazioni -. Fondamentale è stata anche la collaborazione di AZ Imballaggi, Confesercenti, Bottegone della Calzatura e Sviluppo Eventi, che hanno sostenuto con entusiasmo il calendario del Natale”.

