Non sarà più attivo il presidio di Dicomano all’interno del palazzo del Comune

Partono da oggi le prime operazioni di dismissione dell’attuale presidio sociosanitario di Dicomano all’interno del Palazzo Comunale. I servizi sono stati riorganizzati in attesa del trasferimento definitivo all’interno della nuova Casa della Comunità, in fase di costruzione nella vicina piazza Buonamici. I lavori stanno procedendo e sono nei tempi richiesti dal PNRR. Non più tardi del prossimo giugno la nuova struttura potrà accogliere anche le funzioni fino ad oggi assolte dal presidio Asl di piazza della Repubblica. Nel frattempo, da lunedì i servizi saranno così articolati, in attesa della collocazione definitiva all’interno della Casa della Comunità:

Prelievi ematici – Il servizio si sposta presso la Misericordia di Dicomano, di fronte al Palazzo Comunale in piazza della Repubblica. I giorni e gli orari del servizio di prelievo rimangono invariati.

Cup e Salute Mentale – Saranno allestite due strutture mobili che verranno posizionate nel campo sportivo di Dicomano in via Fabbroni. Saranno comprensive di sala d’aspetto e dei bagni di servizio. I servizi del Cup e della Salute Mentale sono attivi una volta alla settimana, rispettivamente il venerdì e il giovedì. Le strutture mobili saranno pronte intorno alla metà del mese di dicembre e pertanto la sospensione dei due servizi potrebbe riguardare i due giorni della prima e della seconda settimana del prossimo mese. Chi aveva appuntamento è stato richiamato e la prenotazione è stata riprogrammata.

Inoltre, a partire da domani 2 dicembre presso i locali della Misericordia di Dicomano, sarà presente la Bottega della Salute, un servizio amministrativo fornito dalla SdS Mugello per dare informazioni sui nuovi orari e sulle sedi dei servizi nonché per effettuare il cambio medico e pediatra. Questo servizio proseguirà anche quando il Cup tornerà ad essere attivo all’interno della struttura mobile.

Ostetricia e ginecologia – Non è stato possibile ricollocare il servizio a Dicomano ma l’assistenza verrà comunque garantita in continuità presso i servizi di ginecologia e ostetricia di Vicchio e di Borgo San Lorenzo. Le prestazioni prenotate sono state riprogrammate e gli operatori stanno richiamando ancora in questi giorni gli utenti interessati.

Servizio Sociale – Sarà ricollocato presso la Biblioteca accanto al Palazzo Comunale.

Medico di medicina generale – Per informazioni sul trasferimento del servizio, è possibile rivolgersi direttamente allo studio medico.

Nello scusarsi per i disagi che la nuova riorganizzazione potrà provocare, ricordiamo che l’Azienda sanitaria sta puntando molto sulla conclusione, già dai prossimi mesi del nuovo anno, dei lavori alla nuova Casa della Comunità. Alla comunità sarà consegnata una struttura destinata a ospitare funzioni e attività sociosanitarie che, con la centralizzazione dei servizi, saranno la risposta più funzionale e coerente alle esigenze sanitarie del territorio.

Fonte: Ausl Toscana Centro