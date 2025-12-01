Pallavolo I’Giglio Castelfiorentino: la Cip-Ghizzani vince in tre set a Pontedera

Spettacolo Cip-Ghizzani al Palazzetto dello Sport Zoli di Pontedera. Le ragazze vincono in tre set contro Pontedera (fino alla scorsa settimana quarta in classifica) e salgono di un'altra posizione. Una gara quasi impeccabile, con una lotta serrata nei primi due set che poi ha lasciato spazio ad una chiusura agile.

La squadra parte bene ottenendo un lieve vantaggio già dopo pochi punti (6-9) che costringe gli avversari al time out. Un gioco vario e ben studiato, nonché un'ottima presenza a muro, rende difficile a Pontedera trovare il proprio ritmo facendo allungare la Cip-Ghizzani 11-15. Il distacco poi si riduce leggermente ma mai al di sotto dei due punti, che saranno decisivi al termine del parziale. Più complesso, invece, il secondo set che procede in parità fino a più di metà. Il break dell'Ambra Cavallini arriva sul 19-17 con due giocate sul nostro muro. Ma la Cip-Ghizzani riesce non solo a riagganciare le avversarie, ma trova il sorpasso sul 22-23 e ribalta il parziale. Il terzo set serve solo a sancire il risultato: Pontedera lotta i primi punti, ma poi sono Barnini e compagne a prendere in mano il set portandosi sul 16-20. Una spinta finale chiusa infine proprio dal nostro capitano.

Un risultato notevole che strappa tre punti importantissimi non soltanto per la classifica ma anche per fare morale dando un senso a tutto il lavoro e lo studio pre-gara fatto in settimana. Brave le ragazze a metterlo in pratica e soprattutto a non cedere mai mentalmente durante una partita così serrata, complice anche l'aiuto di un super tifo venuto anche in trasferta con cartelloni e bandiera!

Sabato la Cip-Ghizzani tornerà alla Palestra Enriques dove ospiterà la Stillisolutions Liberi e Forti. Vi aspettiamo!

Fonte: Ufficio stampa