Prato arretra nella classifica sulla qualità della vita. Claudiu Stanasel (Lega): "Il fallimento del PD e della giunta Bugetti è ormai evidente"

Prato scivola indietro nella nuova classifica sulla qualità della vita pubblicata dal Sole 24 Ore, registrando un peggioramento pesante in settori chiave come giustizia, sicurezza, lavoro e soprattutto nelle condizioni di vita dei giovani. Indicatori che, messi insieme, restituiscono un quadro critico della città e confermano ciò che il centrodestra denuncia da mesi.

Durissimo l’intervento di Claudiu Stanasel, già Vice Presidente del Consiglio Comunale di Prato e Capogruppo della Lega, che punta il dito contro l’amministrazione guidata dal Partito Democratico.

"Questa classifica certifica nero su bianco il fallimento del primo anno della giunta Bugetti prima del commissariamento. Era tutto prevedibile: immobilismo sulla sicurezza, assenza di politiche giovanili, mancanza di una visione per il lavoro e nessuna strategia per rilanciare la città. Oggi i numeri ci danno ragione e mostrano chiaramente come il PD abbia trascinato Prato in una situazione di declino preoccupante", dichiara Stanasel.

Uno dei dati più allarmanti riguarda proprio i giovani: Prato precipita nelle posizioni più basse a livello nazionale per qualità della vita nella fascia 15-35 anni. Un campanello d’allarme gravissimo.

"I giovani pratesi non trovano opportunità, non si sentono sicuri e non vedono prospettive. Questo è il segno più evidente dell’incapacità del PD di governare una città che avrebbe invece enormi potenzialità. Se Prato perde attrattività per i suoi ragazzi, allora stiamo perdendo il futuro stesso della nostra comunità", prosegue Stanasel.

La Lega sottolinea come negli ultimi anni le politiche sulla sicurezza siano state inesistenti e come gli annunci della maggioranza non si siano mai tradotti in misure concrete.

"Adesso, nonostante il Comune sia commissariato, il PD tornerà a raccontarci - come fa puntualmente ad ogni tornata elettorale - che faranno, che interverranno, che cambieranno tutto. Ma la verità è sotto gli occhi di tutti: dopo un anno di Amministrazione Bugetti (e 10 anni di Biffoni), i risultati sono questi, un arretramento generale su tutti gli indicatori fondamentali. I cittadini sono stanchi di promesse e slogan. Serve un cambio di passo immediato, serve coraggio, serve una guida che sappia davvero governare. Il PD ha dimostrato di non esserne capace", aggiunge.

Secondo Stanasel, la fotografia del Sole 24 Ore non è solo una classifica: è un avvertimento. Prato paga oggi il prezzo di scelte sbagliate e di una gestione giudicata inefficace dal centrodestra. E, ora, chiede risposte.

"È il momento di ripartire. La Lega è pronta a costruire un percorso nuovo, fondato su sicurezza vera, opportunità per i giovani e sviluppo per tutta la città. Prato può tornare a crescere: noi siamo pronti a guidare questo cambiamento", conclude.

Fonte: Ufficio stampa