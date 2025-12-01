Progetto PIUMA, partono i lavori alle aree gioco inclusive: installazione entro fine anno

Sono in corso gli interventi legati al Progetto PIUMA nei tre comuni interessati: Empoli (capofila), Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. L'acronimo PIUMA sta per Parchi Innovativi Universali Mobili e Accessibili e riguarda il progetto finanziato con contributo regionale per incrementare l'accessibilità universale nelle aree pubbliche alle persone con gravi disabilità.

Sta prendendo piede la prima parte del progetto, con interventi volti a migliorare l'accessibilità nei parchi pubblici. Nello specifico, saranno tre le aree ludiche e sportive utilizzabili da tutta la cittadinanza nei tre comuni. Ogni area sarà implementata, a scale diverse sulla base della dimensione dell’area, con attrezzature sportive e zone di socialità e gioco inclusive. I parchi oggetto dell'intervento saranno il Mariambini di via Bisarnella a Empoli, il parco di via Guido Rossa a Capraia e Limite e il parco del Turbone di via della Pesa a Montelupo Fiorentino. Sarà inoltre realizzata una segnaletica in Comunicazione Alternativa Aumentativa per riqualificare i parchi oggetto dell'intervento.

Per Empoli, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino il montaggio dei giochi e delle attrezzature da fitness sarà completato entro fine 2025.

LE DICHIARAZIONI - “Il progetto rappresenta un ulteriore passo concreto verso la costruzione di spazi inclusivi, accoglienti e fruibili da parte di tutti i cittadini. Con questa programmazione intendiamo trasformare i parchi urbani in luoghi di vera integrazione sociale, dove innovazione e mobilità si coniugano con il rispetto dei diritti e della dignità di ogni persona, promuovendo una cultura dell’accessibilità che sia parte integrante della progettazione urbana”, hanno commentato i sindaci Alessio Mantellassi, Alessandro Giunti e Simone Londi.

EMPOLI - I primi lavori sono cominciati al Parco Mariambini con gli scavi per la posa della pavimentazione in gomma colata, ideale per attutire le cadute dei più piccoli. Verrà aumentata l'area gioco già esistente con attrezzature ludiche adatte anche a bambine e bambini con disabilità. Di fronte alle 'free libraries' installate a febbraio 2025, dall'altra parte del vialetto, saranno invece inserite le attrezzature fitness.

CAPRAIA E LIMITE – In corso i lavori al parco di via Guido Rossa a Capraia Fiorentina, dove si sta procedendo alla realizzazione della pavimentazione e successivamente saranno installati i giochi adatti a persone con ridotta mobilità.

MONTELUPO FIORENTINO - Grazie alla progettazione integrata tra Comuni, è stato possibile accedere a nuove risorse destinate allo sviluppo di strutture a servizio della comunità, con particolare attenzione agli spazi verdi attrezzati. L’area di Turbone, da sempre molto frequentata, è stata individuata come luogo ideale per realizzare la seconda area fitness del territorio comunale, dopo la positiva esperienza del parco dell’Ambrogiana, già ampiamente utilizzata dai cittadini. L’intervento, ormai in fase di completamento, prevede la realizzazione di un’area ludica destinata ai più piccoli, dotata di altalena accessibile e amaca, e di un nuovo sistema di street workout inclusivo, con un’estensione di circa 6 x 5 metri e almeno dodici postazioni dedicate all’attività fisica.

IL RESTO DEL PROGETTO - Partendo dalle richieste delle famiglie di persone con gravi disabilità e dai loro caregiver di avere spazi per i servizi minimi igienici, il progetto propone la realizzazione di un 'box universale', che preveda al suo interno una zona calma, una zona spogliatoio, un sollevatore, un lettino e una zona per servizi igienici. Il box verrà utilizzato in occasione di eventi e nelle aree ludiche e sportive, per garantire la piena accessibilità a questi appuntamenti.

La proposta è stata elaborata assieme alla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, esperienza fortemente innovativa, sulla base del reale utilizzo delle aree e delle necessità evidenziate anche dal confronto con la cittadinanza.

Il cronoprogramma prevede 15 mesi di lavori, rispettando il termine ultimo di conclusione del 31 dicembre 2026. Il finanziamento ottenuto è di 275mila euro, con il cofinanziamento da parte dei Comuni di 45mila euro complessivi, 35mila per Empoli e 5mila per gli altri due Comuni.

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti