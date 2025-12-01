Rinvio dei lavori alla rete idrica a Pontedera

Con riferimento ai lavori in corso sulla rete idrica nel comune di Pontedera, Acque comunica che, a causa delle previsioni meteorologiche, la sospensione dell’erogazione idrica inizialmente programmata per oggi lunedì 1° è stata rinviata a martedì 2 dicembre, dalle ore 8.30 alle 17.30. Nella fascia oraria indicata l’erogazione idrica sarà interrotta nelle vie della Cartiera, dei Ciliegi, del Pino, della Fornace, dei Girasoli, del Mulino, Platano, degli Ulivi, e Valdera Pontederese (nel tratto compreso tra le vie del Crocicchio e del Pino) a La Borra; nelle vie della Ciminiera (nel tratto compreso tra le vie della Fornace e Podere degli Olmi) e della Fornace (nel tratto compreso tra le vie della Ciminiera e Verga) a Santa Lucia.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, e abbassamenti di pressione, estesi anche alle restanti parti di La Borra e Santa Lucia, comunque destinati a esaurirsi gradualmente.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

La sospensione dell’erogazione idrica in oggetto è propedeutica al completamento delle operazioni di interconnessione degli acquedotti tra La Borra e Ponsacco, allo scopo di potenziare il servizio idrico locale.