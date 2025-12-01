San Miniato, il XXXII premio giornalistico 'Roberto Ghinetti' a Attilio Bolzoni e Giulia Pisani

Torna a San Miniato uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio: il premio giornalistico “Roberto Ghinetti”, giunto quest’anno alla sua trentaduesima edizione. L’iniziativa, nata nel 1994 per onorare la memoria del giornalista del quotidiano livornese morto nel 1993, a soli 32 anni. L'intento di tale riconoscimento è di esaltare e sottolineare il valore di questa professione, ribadendo il diritto ad un'informazione libera e corretta, continuando a rappresentare un momento di riflessione sul ruolo dell’informazione e sulla responsabilità civile che accompagna questo mestiere.

La cerimonia si terrà venerdì 5 dicembre, alle 9.30, nell’Auditorium “M. Marianelli” dell’I.T.C. Cattaneo e, come ogni anno, saranno presenti ospiti che con il loro lavoro testimoniano la vitalità e la complessità del mondo del giornalismo.

Dopo aver premiato giornalisti come Sandro Curzi, Federico Fazzuoli, Giulio Borrelli, Riccardo Iacona, Ilaria D'Amico, Aldo Cazzullo, Francesco Viviano, Mario Giordano, Conchita Sannino, Sandra Bonsanti, Pier Vittorio Buffa, Carlo Verdelli e dopo essere stato assegnato alla memoria di Ilaria Alpi, il vincitore dell’edizione 2025 è Attilio Bolzoni, oggi firma del quotidiano Domani e da quarant’anni voce autorevole del giornalismo d’inchiesta italiano. Bolzoni ha raccontato la storia recente della criminalità organizzata, a partire dai lunghi anni trascorsi in Sicilia come cronista de la Repubblica. Il suo è un percorso professionale che si intreccia con alcuni dei capitoli più drammatici e importanti della nostra storia: dai processi di mafia ai grandi cambiamenti del Mezzogiorno, fino ai conflitti internazionali. Nel pomeriggio, alle 18.00, Bolzoni presenterà anche il suo nuovo libro “Immortali” all’ex frantoio della Biblioteca “Luzi”, un’opera che riflette sulla nuova evoluzione del potere mafioso. Modera il direttore del Tirreno, Cristiano Marcacci.

Accanto a lui, il Premio Under 35 andrà a Giulia Pisani, oggi telecronista della Rai ma con un passato da atleta di primissimo livello. Pisani, infatti, è stata una delle giovani promesse del volley italiano, vincendo con la maglia di Busto Arsizio titoli nazionali e internazionali. Dopo l’interruzione forzata della carriera sportiva, ha saputo reinventarsi, portando competenza, freschezza e passione nelle telecronache delle principali competizioni.

Il Premio Ghinetti, nel corso delle sue 32 edizioni, ha saputo mantenere una propria identità forte, divenendo un luogo in cui il giornalismo viene raccontato e discusso, un’occasione di incontro tra professionisti affermati, studenti e cittadini.

"Il Premio Ghinetti è uno dei simboli più autentici della nostra comunità - commenta il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Ricordare Roberto Ghinetti significa mantenere vivo il senso più profondo del giornalismo: cercare la verità, raccontare i fatti con responsabilità e difendere la dignità del mestiere. Dopo trentadue edizioni, questo premio continua a essere un’occasione di crescita e confronto, soprattutto per i più giovani. Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta figure di così grande valore".

L’edizione 2025 è realizzata con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa, Ordine dei Giornalisti della Toscana e Associazione Stampa Toscana, e con la collaborazione dell'IT Cattaneo.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

