Sanità: sciopero di 24 ore il 12 dicembre, garantiti i servizi essenziali

Sanità Pisa
(foto gonews.it)

Si informa che è indetto per il giorno 12/12/2025 uno sciopero di 24 ore del personale della sanità.

Si ricorda che, come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo Nazionale del 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero.

Fonte: AOu Pisana - Ufficio stampa

Pisa
Attualità
1 Dicembre 2025

Il cervello adulto può ancora imparare a vedere: lo decide il 'pulvinar'

Una nuova ricerca dell’Università di Pisa, pubblicata su Science Advances, dimostra che anche il cervello adulto conserva un potenziale di plasticità, dormiente ma riattivabile. Il segreto risiede nel pulvinar, una [...]

Pisa
Sanità
24 Novembre 2025

Aoup: Simone Lapi nominato membro del comitato nazionale di gestione delle biobanche

Simone Lapi - direttore dell’unità operativa Biobanche dell’Aoup - è stato nominato membro del comitato di gestione di Bbmri.it, il nodo italiano di Bbmri-Eric, l’infrastruttura europea che supporta la ricerca [...]

Pisa
Sanità
24 Novembre 2025

A Pisa il XXI Congresso nazionale Sitab-Società italiana di tabaccologia

Il 27 e 28 novembre si tiene a Pisa, al Meeting Art Craft Centre (Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – inizio alle 9.30), il XXI congresso nazionale della Sitab-Società italiana [...]



