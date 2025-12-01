Sanità: sciopero di 24 ore il 12 dicembre, garantiti i servizi essenziali

Si informa che è indetto per il giorno 12/12/2025 uno sciopero di 24 ore del personale della sanità.
Si ricorda che, come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo Nazionale del 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero.
Fonte: AOu Pisana - Ufficio stampa
