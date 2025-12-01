Seminario su imprese palestinesi e prospettive di ripresa economica in Palestina 

Mercoledì 3 dicembre dalle 15.30 al Polo Piagge (Via Giacomo Matteotti, 11) dell’Università di Pisa si svolge l'incontro "Diritti sotto assedio: affari, sviluppo e responsabilità in Palestina". Al centro della discussione le imprese palestinesi e le prospettive di ripresa economica, un tema urgente dopo mesi di devastazione e crisi umanitaria.

Intervengono Elisa Giuliani dell'Università di Pisa, due esperte di diritto internazionale, Chiara Macchi della Wageningen University dei Paesi Bassi e Michelle Kelsall della University of London. Parleranno da remoto Luigi Bisceglia della Bethlehem University, che racconterà la condizione del tessuto produttivo in Palestina, e Tara Van Ho della St. Mary’s University School of Law del Texas, che rifletterà su come ricostruire un’economia sostenibile e rispettosa dei diritti umani.

Info: https://www.unipi.it/eventi/rights-under-siege-business-development-and-responsibility-in-palestine/

Fonte: Università di Pisa