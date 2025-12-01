Stefano Massini al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Prosegue con una doppia replica la stagione di prosa 2025/2026 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Martedì 2 e Mercoledì 3 dicembre alle ore 21,00, Stefano Massini è il protagonista di “Mein Kampf”. A distanza di poco più di otto anni dal 2016, quando la Germania decise di consentirne nuovamente la pubblicazione in libreria, ritenendo che soltanto la conoscenza potesse evitare il ripetersi della catastrofe, lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini consegna al palcoscenico questo spettacolo in cui Mein Kampf emerge in tutta la sua sconcertante portata. Una paranoica autobiografia di un invasato visionario, sempre più convinto di poter sublimare le sue personali frustrazioni in un progetto politico rivoluzionario quanto delirante.

Dal primato della razza all’apoteosi del condottiero, dall’amore incontrollato per la massa alla febbre per la propaganda, in questo fiume di parole prende progressivamente forma l’intera impalcatura del nazional-socialismo, offerto senza filtri da Massini non solo con lo stile ossessivo, barocco ed enfatico del testo originario, ma soprattutto in un millimetrico studio teatrale dei ritmi, dei toni, degli affondi verbali del dittatore tedesco.

Da non perdere, Mercoledì 3 dicembre alle ore 18,30, l’incontro di Stefano Massini con il pubblico del Teatro del Popolo.

La stagione di prosa del Teatro del Popolo continuerà Mercoledì 17 dicembre con “L’uomo, la bestia e la virtù”, con Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese.

Martedì 2 e Mercoledì 3 Dicembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

MEIN KAMPF

di e con Stefano Massini

scene Paolo Di Benedetto

Produzione Teatro Stabile di Bolzano/Piccolo Teatro di Milano- Teatro d’Europa/Fondazione Teatro della Toscana

PREZZI

Platea e palchi 6-11/ 1° e 2° ordine € 22,00/ridotto € 20,00

Rimanenti palchi del 1° e 2°ordine e 3°ordine di palchi € 20,00/ridotto € 18,00

Biglietto futuro under 35 € 8,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino

