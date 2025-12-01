Storie di Natale in musica: un dono per i bambini del reparto pediatrico del San Giuseppe di Empoli

Ogni settimana di dicembre, nella Pediatria dell’ospedale San Giuseppe, prende forma una storia di Natale raccontata con la musica. È il filo conduttore per le “Storie di Natale in musica”, un nuovo appuntamento che sarà realizzato per dare ai bambini ricoverati al secondo piano del nosocomio di via Boccaccio e alle loro famiglie un momento più tranquillo, un piccolo respiro nei giorni delle feste.

Gli incontri si svolgeranno ogni martedì, dal 2 al 30 dicembre, dalle 16 alle 17.30, negli spazi della ludoteca della Pediatria diretta dal professor Roberto Bernardini. Ogni giornata ha il suo racconto: il 2 dicembre sarà dedicato a “Il piccolo Babbo Natale”, il 9 dicembre “Bastoncino”, il 16 dicembre “La piccola renna”, il 23 dicembre “Christmas Carol” e il 30 dicembre “Lo Schiaccianoci”, che chiuderà gli appuntamenti.

L’idea nasce dal bisogno di creare un momento semplice e condiviso, in cui bambini, famiglie e operatori possano stare insieme in una sorta di pausa che non interrompe la cura ma l’accompagna. La lettura ad alta voce, con i suoni dal vivo, trasformerà la stanza in uno spazio dedicato alla narrazione e che invita all’ascolto. Strumenti classici e oggetti sonori accompagneranno le singole storie, vivacizzando il racconto e coinvolgendo i partecipanti anche con brevi attività musicali.

Il supporto del libro e delle sue immagini facilita l’ascolto e rende più immediato il passaggio dal testo alla scena. Tutto resta semplice, diretto, vicino alla quotidianità dei bambini, ma con quella cura in più che il periodo natalizio suggerisce. Portare un racconto dentro l’ospedale, in queste settimane, diventa un modo concreto per offrire un segno di vicinanza alle famiglie che stanno attraversando un percorso di cura.

A condurre gli incontri è Francesca Bianconi, musicista e musicoterapista con una lunga esperienza nella pedagogia musicale e nel lavoro dedicato al bambino. Il suo approccio unisce narrazione e suono in modo naturale, favorendo l’ascolto e la partecipazione senza forzature.

“Storie di Natale in musica” si inserisce così nelle attività che la Pediatria di Empoli dedica ai piccoli pazienti. Un appuntamento semplice nel formato ma utile a rendere più accogliente il tempo trascorso in reparto, soprattutto nei giorni in cui il Natale si avvicina e ogni famiglia cerca un momento che faccia sentire meno pesante la permanenza in ospedale.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate