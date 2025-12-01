Tentata aggressione a una cassiera, sciopero all’Esselunga di Novoli. L’azienda: "Massima attenzione"

Sciopero e presidio questa mattina davanti all’Esselunga di via di Novoli, dopo il tentativo di aggressione subito sabato da una cassiera all’interno dei locali del supermercato. A renderlo noto è la Filcams Cgil, che denuncia “l’ennesimo episodio di violenza ai danni dei lavoratori”.

Secondo il sindacato, la donna – una 30enne italiana – sarebbe stata spinta nei bagni da un uomo che ha tentato di aggredirla. Le sue grida hanno attirato clienti e colleghi, costringendo l’aggressore alla fuga. La cassiera ha sporto denuncia ed è stata visitata al pronto soccorso. I dipendenti hanno risposto con uno sciopero immediato e un presidio davanti al punto vendita. La Filcams Cgil attacca: “Situazione inaccettabile. Da anni chiediamo più sicurezza, ma nulla è cambiato”.

In una nota, Esselunga ha espresso “piena vicinanza alla collega coinvolta”, confermando l’intervento di forze dell’ordine e sanitari. L’azienda afferma di offrire “tutto il supporto necessario” e si dice disponibile al dialogo con lavoratori e istituzioni.

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha definito l’episodio “gravissimo” e si è detta “molto preoccupata per un’escalation della violenza sulle donne”. La prima cittadina ha annunciato che chiederà un approfondimento al prossimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e intende incontrare personalmente la lavoratrice nelle prossime ore.