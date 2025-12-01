Use Rosa Scotti, Ianezic è tornata a sorridere

Giulia Ianezic è tornata a sorridere. La play triestina di casa Use Rosa Scotti è stata una delle grandi protagoniste della splendida vittoria di sabato contro Torino. Una prestazione da leader vera, condita da undici punti ed un bel 42% dall’arco. “Una bellissima vittoria in una partita preparata in appena due giorni – spiega – l’approccio è stato ottimo ed anche durante tutta la partita abbiamo giocato benissimo. La chiave è stata ancora una volta la difesa, non abbiamo concesso niente e le cose che ci sono riuscite in attacco sono state una conseguenza di tutto questo. Torino ha provato a rientrare nel finale e lì siamo riuscite a gestirla bene. Ci siamo dette di reggere, di non sprecare quanto di buono avevamo fatto fino a quel momento ed è arrivata questa bella vittoria”. Quanto è importante? “Tantissimo – replica – per il morale anzitutto ed anche per la classifica. E’ la seconda vittoria consecutiva ed ottenuta contro una squadra ottima che era arrivata qui per vincere e che, invece, ha trovato un’Use Rosa più decisa”. E Ianezic? “Sono contenta – chiude – sto ingranando e le compagne sono super. Ma è giusto dire che tutte stiamo ingranando e quindi continuiamo a lavorare come fatto finora ed a guardare alla prossima partita”.

L’Use Rosa Scotti tornerà infatti in campo mercoledì sera alle 21 al Pala Sammontana contro Selargius, una delle big del girone. Un’altra gara nella quale servirà la faccia migliore per cercare di portarla a casa e risalire ancora un po’ la classifica.