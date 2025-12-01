Use, Valentino: "Finale non deciso dai giocatori"

Si comincia a 90 secondi dalla sirena con un tecnico alla panchina biancorossa dopo un’infrazione di piede evidente di un giocatore fiorentino non sanzionata , si prosegue nell’azione decisiva a 22 secondi dalla sirena quando gli arbitri prima ignorano un fallo su De Leone a rimbalzo offensivo e poi fischiano un fallo a Soviero che definire dubbio è poco. Difficile non parlare di arbitri dopo la sconfitta dell’Use Computer Gross sul campo di Legnaia. E, dopo le parole a fine partita del presidente Luca Sesoldi (“non è più possibile vedere arbitraggi del genere, la sensazione è che certi arbitri non abbiano la minima conoscenza del basket giocato e non riescano a gestire una partita con serenità”), arrivano anche quelle di coach Luca Valentino. “Una mancanza di rispetto importante come abbiamo avuto oggi nel finale – spiega – è una cosa che dispiace per i ragazzi. Indipendentemente dal risultato che Legnaia ha meritato, non è giusto. I possessi decisivi non hanno riguardato i giocatori e, quando questo accade, vuol dire che c’è qualcosa che non va”.

“Per noi è stata una partita difficile e particolare – prosegue – voglio fare i complimenti a coach Armellini ed alla sua squadra per la vittoria e per quanto stanno facendo finora. L’assenza di Rosselli ha pesato ma i ragazzi ancora una volta hanno dimostrato di metterci cuore ed anima rimettendo in piedi una partita che pareva ormai andata. Ora dobbiamo guardare avanti per uscire da questo momento difficile e ritrovare la vittoria”. L’appuntamento è per sabato prossimo al pala Sammontana quando, a far visita ai biancorossi, arriverà Grantorino, altra squadra del capoluogo piemontese. Una partita da vincere a tutti i costi.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa