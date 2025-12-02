Aggredisce la ex e le ruba il portafogli, 31enne in manette

Un 31enne di origini peruviane è stato arrestato a Firenze nella notte tra il 29 e il 30 novembre. L'uomo ha rapinato e maltrattato l'ex compagna.

Secondo i carabinieri, l'uomo avrebbe incontrato la ex in piazza Dalmazia. Lì i due avrebbero iniziato a discutere sulla rottura del rapporto e il 31enne l'avrebbe aggredita con pugni e schiaffi. Poi le avrebbe preso il portafogli, al cui interno c'era del denaro.

Le grida della vittima, però, avrebbero richiamato l’attenzione di alcuni residenti che hanno allertato il 112. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna. L’arresto è stato convalidato ed è stata applicata all’uomo la misura del divieto di avvicinamento alla vittima.

