Al Teatro Contemporaneo protagonisti I Sacchi di Sabbia con 'Troilo e Cressida'

La rassegna di Teatro contemporaneo al Minimal teatro di Empoli propone il terzo appuntamento giovedì 4 dicembre con uno spettacolo molto interessante Troilo e Cressida. L’Iliade raccontata da Shakespeare con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, una produzione della compagnia Lombardi-Tiezzi in collaborazione con I Sacchi di Sabbia e il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Toscana.

Quanti modi ci sono per raccontare la guerra più famosa del mondo? L’argomento arriva a Shakespeare non direttamente da Omero. Fa piuttosto un giro trasversalissimo: ha il suo principio nel ciclo medievale del Roman de Troie, passando per il Filostrato di Boccaccio e per il poema cortese Troilo e Criseide di Chaucer.

La guerra di Troia dopo 7 anni stagna, i combattimenti sono sempre più pigri, Ettore s’annoia e decide di lanciare una sfida cavalleresca: a chiunque tra i Greci avrà il coraggio di affrontarlo in un combattimento “sportivo”, lui dimostrerà che la sua donna è di gran lunga più fedele di tutte le donne di Grecia. Be, che dire? Il ragionamento non fa una grinza! In questa tregua sboccia e sfiorisce l’amore tra Troilo, il più giovane dei figli di Primo, e Cressida la figlia dell’indovino Calcante; Ulisse e Nestore useranno questa tregua per stuzzicare Achille, pungerlo nell’orgoglio e costringerlo a tornare in battaglia.

Tutto in quest’idea di tregua, parola sempre attuale, che qui abbiamo declinato in chiave sportiva: le azioni che si vedranno in scena, gli accenti e i toni dei personaggi alluderanno sempre ai modi dello sport agonistico; i personaggi si distingueranno dai nomi sulle divise degli interpreti, così come nel calcio, nel basket, nel football americano.

Per il resto è tutto secondo la disposizione di Shakespeare: non il racconto della guerra, ma una tragicomica parodia della pace.

Il programma del Teatro contemporaneo prosegue giovedì 15 gennaio La coppa del santo produzione Gli Omini; giovedì 12 febbraio Molto dolore per nulla di e con Luisa Borini, produzione Atto Due; giovedì 26 febbraio ore 21.00 A volo d’angelo produzione Teatro Nuovo di Pisa, Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi; ultimo appuntamento giovedì 9 aprile Il vagabondo delle stelle di e con Francesco Pennacchia, produzione Compagnia47.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

Notizie correlate