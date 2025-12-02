Al Teatro Shalom di Empoli va in scena 'Caro Bugiardo'

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

di Jerome Kilty, regia di Stefano Tamburini con Michele Fabbri e Laura Martelli. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Shalom

Domenica 7 dicembre alle 17.15 va in scena al Teatro Shalom di Empoli lo spettacolo 'Caro Bugiardo', di Jerome Kilty, regia di Stefano Tamburini con Michele Fabbri e Laura Martelli. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Shalom.

Lo spettacolo

Testo classico dalla corrosività moderna, “Caro Bugiardo” è un brioso, maligno, famoso epistolario tra uno dei più grandi commediografi di fine ottocento (G. B. Shaw) e una famosa attrice (Stella Patrick Campbell), celebre anche per le sue stravaganze, che fu legata sentimentalmente al famoso autore.

Lui è burbero, presuntuoso, spesso arrabbiato, lei si diverte a fare la vittima, ma non lo è assolutamente. Due forti personalità in palcoscenico che si raccontano e si scontrano attraverso lettere che si sono inviati per circa quarant’anni e che vengono ritrovate in una cappelliera.

Un mosaico divertente e qualche volta crudele dove alla frase sentimentale si sostituisce spesso il desiderio, direi quasi la smania, di “fare una battuta”, e di guardarsi allo specchio mentre la si dice.

Innamorati, dispettosi, vanitosi ed egoisti i due personaggi finiscono per assomigliarsi molto. Sullo sfondo: la prima guerra mondiale, l’invecchiare e lo spegnersi senza cedere mai anche se non ci si riconosce più in un mondo così cambiato.

25-26 Manifesto SHALOM-3-1

 

Notizie correlate

Empoli
Attualità
2 Dicembre 2025

Empoli, rinnovata la convenzione con i volontari dell’ANC per la sicurezza partecipata

È stata firmata ieri dal sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, e dal presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Empoli - Nucleo di Volontariato, Piero Del Colombo, la convenzione che rinnova [...]

Empoli
Attualità
2 Dicembre 2025

Da Empoli a Cortina d’Ampezzo: gli scatti del fotografo Giovanni Giannoni in mostra alla 'Fashion Snow'

Vette innevate e top model. Ski-chic e coolness ghiacciata. La moda diventa protagonista in alta quota, conquistando Cortina d’Ampezzo con un’exhibition d’eccezione. Dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026 andrà [...]

Empoli
Attualità
1 Dicembre 2025

Crisi all’azienda Termolan di Terrafino: 18 dipendenti a rischio licenziamento. I sindacati: "Una crisi annunciata"

18 licenziamenti su 59 dipendenti: questo è il drammatico bilancio che rischia di concretizzarsi nell'azienda Termolan di Empoli, con sede a Terrafino, specializzata nella produzione di isolanti per l'edilizia e [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina