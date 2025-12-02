Al Teatro Shalom di Empoli va in scena 'Caro Bugiardo'

Domenica 7 dicembre alle 17.15 va in scena al Teatro Shalom di Empoli lo spettacolo 'Caro Bugiardo', di Jerome Kilty, regia di Stefano Tamburini con Michele Fabbri e Laura Martelli. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Shalom.

Lo spettacolo

Testo classico dalla corrosività moderna, “Caro Bugiardo” è un brioso, maligno, famoso epistolario tra uno dei più grandi commediografi di fine ottocento (G. B. Shaw) e una famosa attrice (Stella Patrick Campbell), celebre anche per le sue stravaganze, che fu legata sentimentalmente al famoso autore.

Lui è burbero, presuntuoso, spesso arrabbiato, lei si diverte a fare la vittima, ma non lo è assolutamente. Due forti personalità in palcoscenico che si raccontano e si scontrano attraverso lettere che si sono inviati per circa quarant’anni e che vengono ritrovate in una cappelliera.

Un mosaico divertente e qualche volta crudele dove alla frase sentimentale si sostituisce spesso il desiderio, direi quasi la smania, di “fare una battuta”, e di guardarsi allo specchio mentre la si dice.

Innamorati, dispettosi, vanitosi ed egoisti i due personaggi finiscono per assomigliarsi molto. Sullo sfondo: la prima guerra mondiale, l’invecchiare e lo spegnersi senza cedere mai anche se non ci si riconosce più in un mondo così cambiato.

