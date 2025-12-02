Cade nella fossa di accumulo rifiuti al termovalorizzatore di Montale

Cronaca Montale
Incidente sul lavoro a Montale nella giornata del 1 dicembre.  Una persona è caduta all'interno della fossa di accumulo rifiuti presso il termovalorizzatore ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Pistoia.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata durante le operazioni di scarico. Il personale dei vigili del fuoco si è calato nella fossa iniziando a immobilizzare la persona rimasta ferita.

L'intervento, spiegano i soccorritori, è stato particolarmente impegnativo per le condizioni dell'ambiente e l'instabilità dei rifiuti accumulati nella fossa. La persona è stata recuperata e affidata al personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118. Sul posto erano presenti i carabinieri e i tecnici del Servizio prevenzione della Asl.

