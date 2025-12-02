Centro Busoni, nove appuntamenti per la stagione dei concerti

Al via la stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni con nove appuntamenti da gennaio ad aprile 2026. Nel quarantesimo anno di attività dell'associazione empolese dedicata al celebre musicista Ferruccio Busoni e impegnata nella divulgazione della grande musica, il cartellone presenta un’assortita varietà di appuntamenti con nomi di calibro internazionale, che, siamo certi, sapranno appagare davvero tutti, dagli esperti agli appassionati, fino ai più giovani.

Come sottolinea Stefano Donati, presidente del Centro: «Quarant'anni fa si costituiva in associazione, fondata dal Comune di Empoli e dall'allora Provincia di Firenze, il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. In questo lungo periodo sono passati da Empoli alcuni fra i più grandi nomi della musica classica e non solo e sono particolarmente lieto di festeggiare questo compleanno con una stagione concertistica di alta qualità, sia per quanto riguarda gli esecutori che i repertori, con l'inserimento e la valorizzazione anche dei giovani talenti».

Gli fa eco il direttore artistico Lorenzo Ancillotti: «Il Centro Busoni rappresenta un luminoso faro nella divulgazione della bella musica sul territorio e nei suoi quarant’anni di esistenza ha avuto il merito di rinnovarsi e aprirsi a molteplici esperienze e repertori. Il programma che presentiamo ripercorre una parte di questo cammino, facendo convivere nel medesimo cartellone programmi sinfonici e cameristici, ma anche proposte dal taglio innovativo e non convenzionale, volte a sondare repertori troppo spesso esclusi dalle sale da concerto. L’intento è uno solo: offrire musica di altissima qualità, convinti che questa saprà esercitare il suo fascino indescrivibile nelle menti e nei cuori di tutti».

L'apertura della stagione 2026 toccherà all'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, nata nel 2024 dalla sinergia fra il Centro Busoni e l'associazione Il Contrappunto. Diretta da Andrea Mura, giovedì 15 gennaio 2026 al Teatro Shalom, assieme a Angela Camerini al flauto e Marcello Nesi alla tromba, l'orchestra eseguirà un programma dedicato a Busoni, Haydn e Beethoven. Il concerto è in coproduzione con l'associazione Il Contrappunto.

Una settimana dopo, giovedì 22 gennaio 2026, al Teatro Shalom, sarà protagonista il pianoforte con Yifan Wu, vincitore della 65ª edizione del Concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano. Il giovanissimo fuoriclasse di Shanghai eseguirà un programma molto originale: alle musiche di Domenico Scarlatti, seguiranno i brani affascinanti, ma poco conosciuti, di Federico Mompou, per chiudere con Arabeske e la Sonata n. 11, op. 11 di Schumann.

Una novità della stagione 2026 è l'appuntamento con la lirica: venerdì 6 febbraio, al Teatro Shalom, il soprano Chiara Boccabella e la pianista Claudia Gori eseguiranno alcune fra le pagine più suggestive del repertorio liederistico e operistico da Donizetti a Ravel, passando per Rossini, Wagner, Verdi e Puccini.

Sabato 14 febbraio, al Palazzo delle Esposizioni, il primo dei tre appuntamenti con l'Orchestra della Toscana per il frizzantissimo ed imperdibile concerto di Carnevale "Carnival Reloaded". Tango argentino, lirica italiana e suggestioni brasiliane daranno vita allo spettacolo in forma di concerto proposto dall'eclettico Roberto Molinelli alla testa dell'ORT per questa occasione.

Torna l'ORT, guidata dal suo direttore stabile Diego Ceretta, lunedì 23 febbraio al Palazzo delle Esposizioni con un raffinato programma dedicato a Mozart e al Romanticismo tedesco. Il pluripremiato clarinettista Kevin Spagnolo eseguirà il Concerto per clarinetto e orchestra in mi bemolle maggiore n. 2 di Carl Maria von Weber.

Venerdì 6 marzo al Palazzo delle Esposizioni sarà la volta dell'Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto" diretta da Giuseppe Garbarino, clarinettista e direttore d'orchestra il cui nome è legato indelebilmente da almeno cinquant'anni alla diffusione della musica contemporanea in Italia e all'estero. In programma l'ouverture “Le Ebridi” di Mendelssohn e la Sinfonia n. 2 di Brahms.

Enrico Pieranunzi, Gabriele Pieranunzi e Gabriele Mirabassi porteranno sul palcoscenico del Teatro Shalom, giovedì 19 marzo, "Play Gershwin!". I brani più noti di George Gershwin, come Rhapsody in blue, I got rhythm, le arie da Porgy and Bess, si alterneranno alle rielaborazioni di Enrico Pieranunzi nello spettacolo che intende omaggiare il compositore di Brooklyn. L'evento è in coproduzione con l'associazione Mosaico e Note di Classica 2026.

Mercoledì primo aprile al Palazzo delle Esposizioni, nel penultimo appuntamento della stagione, torna l'Orchestra della Toscana con il Concerto di Pasqua. Diretta dal giovane talentuosissimo Min Gyu Song e con solista al violino Simon Zhu, recente vincitore del Premio Paganini di Genova, l'orchestra eseguirà il Concerto n. 5 in la maggiore per violino e orchestra “Türkish” K 219 di Mozart e la Sinfonia n. 8 in fa maggiore, op. 93 di Beethoven.

Chiude la stagione l'Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli venerdì 10 aprile al Palazzo delle Esposizioni. Ad aprire il concerto Doomscrolling, opera inedita commissionata dal Centro Busoni a Davide Spina, vincitore del II Concorso Internazionale di Composizione "Ferruccio Busoni" 2024. Seguiranno il Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra, op. 15 di Brahms e la Sinfonia n. 4 "La Tragica" di Schubert. Dirige Giulio Marazia, Antonio Di Cristofano solista al pianoforte. Il concerto è in coproduzione con l'Associazione Il Contrappunto.

I biglietti per i singoli concerti saranno in vendita a partire da martedì 9 dicembre 2025 alla Libreria Rinascita (via Ridolfi 53) e Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli 19). Online su eventbrite (escluso "SHARE THE MUSIC").

Gli abbonamenti sono sottoscrivibili esclusivamente al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

